На 25 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции составляет 0,81. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

Одно из условий поэтапной отмены ограничений, введенных в Томской области в период пандемии — это коэффициент распространения COVID-19 ниже единицы. В середине июня коэффициент снижался до уровня 1,02, но начал расти после обнаружения новых крупных очагов заболевания. 23 июня коэффициент впервые опустился ниже единицы – до 0,87. На том же уровне он остался и 24 июня.

Ранее также сообщалось, что на 25 июня в Томской области было зарегистрированы 1968 случаев заражения COVID-19, из них 59 за последние сутки), 862 человека выздоровели, 14 – скончались. Режим самоизоляции в регионе продлен до 10 июля.

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