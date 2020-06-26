ПСБ и федеральное Министерство экономического развития подписали соглашение об увеличении лимитов на 10 млрд рублей в рамках программы льготного кредитования компаний малого и среднего бизнеса под 2%.

Программа льготного кредитования предприятий МСБ под 2% начала действовать с 1 июня. Полученное финансирование представители бизнеса смогут направить на широкий круг целей, в том числе для выплаты заработной платы, погашение ранее взятых льготных кредитов и предпринимательскую деятельность.

«Спрос на льготное финансирование в условиях пандемии очень высок, мы ежедневно получаем большое количество заявок от бизнеса, – отметил руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов. – Уже в первый месяц действия программы мы смогли в полном объёме реализовать установленный лимит в 10 млрд рублей. Благодаря дополнительному лимиту, мы сможем в два раза увеличить выдачи кредитов и оказать финансовую поддержку тем компаниям, которые в ней нуждаются».

На текущий момент ПСБ выдал уже более 2 тысяч кредитов на восстановление деятельности компаний и вошел в тройку-лидеров по объемам выдачи кредитных средств.

О том, насколько востребованной оказалась в июне данная программа, отметил в своем обращении к гражданам 23 июня президент России Владимир Путин. Он же анонсировал выделение из бюджета еще 100 млрд рублей на расширение программы.

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