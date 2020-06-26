Шахта «Байкаимская» — единственное предприятие по подземной добыче угля в составе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) — выдала на-гора 22-миллионную тонну угля с момента ввода в эксплуатацию и шахтеры посвятили своё трудовое достижение 75-летию Великой Победы.

Право добыть 22-миллионную тонну было доверено очистной бригаде Александра Марченко. Символический камень с надписью «22 000 000», который горняки подняли на-гора в конце рабочей смены, будет храниться в музее шахты. Заместитель директора УК «Кузбассразрезуголь» Олег Пожидаев и директор «Байкаимской» Евгений Волков вручили шахтерам памятное свидетельство о торжественном событии.

Шахта «Байкаимская» была введена в эксплуатацию в августе 2009 года. Это современное, оснащенное самой передовой техникой, предприятие с производственной мощностью 2,5 млн тонн угля в год.

«Сегодня мы стабильно выполняем производственные задания. В рамках программы модернизации в 2016 году для шахты был приобретен высокопроизводительный очистной комплекс TIANDY, кроме этого мы имеем современные проходческие комбайны, на 100 процентов обновлена конвейерная транспортная цепочка, — комментирует директор шахты «Байкаимская» Евгений Волков. — Запасы угля на лицензионном участке составляют порядка 26 млн тонн, что обеспечит работу шахты на ближайшие десять лет. Но уже сегодня принят ряд технических решений, которые открывают для нас перспективы до 2050 года».

В 2021 году горняки УК «Кузбассразрезуголь» планируют добыть 2,5-миллиардную тонну угля с момента создания компании, это событие будет посвящено 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

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