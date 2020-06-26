Сбербанк объявил о снижении минимальной ставки по кредиту на любые цели для физических лиц на один процентный пункт — с 12,9% до 11,9%. Ровно настолько, насколько на прошлой неделе была снижена ключевая ставка ЦБ.

Снижение ставок распространяется на три кредитных продукта банка: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» и «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов». «Мы рады, что нам удалось сделать кредиты более доступными. Это позволяет не откладывать на завтра приобретение того, что необходимо уже сегодня», —прокомментировал данное решение директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его словам, снижение ставок может поддержать потребительский спрос и будет способствовать росту экономики в непростой период.

На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка. Размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя. На кредиты от миллиона рублей будут действовать фиксированные ставки 11.9%. В рамках продукта «Потребительский кредит на рефинансирование» фиксированные ставки будут действовать от 300 тысяч рублей и составят: 12,9% до миллиона и 11,9% от миллиона рублей, при этом ставки не зависят от получения зарплаты или пенсии на карту банка.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей.

Месяц назад Сбербанк также объявил о снижении ставок на рефинансирование ипотеки на 0,5%.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.