Избирательные участки в Новосибирской области открыты для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с 25 июня. Известные жители региона принимают активное участие в голосовании и отдают свой голос за предложенные поправки.

«Голосование по поправкам в Конституцию России – это исторический этап в жизни нашей страны и одна из поворотных точек в истории государства. Поправки стратегические, они вносятся на десятилетия и затрагивают все аспекты жизни нашего государства, начиная от проблем семьи и заканчивая территориальной целостностью нашей страны, – отмечает первый заместитель председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. – Считаю, что эти поправки больше касаются последующих поколений российских граждан. Поэтому очень важно проявить свою гражданскую позицию и принять участие в общероссийском голосовании».

«Уже дан старт голосованию за основной закон нашей страны – Конституцию Российской Федерации. Сегодня мы имеем возможность проголосовать за принятие поправок. И я прошу вас проявить гражданскую позицию, найти время и отдать ваш голос на ваш выбор. За себя могу сказать, что я только что проголосовал «за», потому что считаю: поправки, предложенные и согласованные на уровне Государственной думы и Совета Федерации, это поправки, которые обеспечат развитие нашей страны. Я проголосовал в первый день и рекомендую всем проявить свою гражданскую позицию», – отметил заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Евгений Яковенко.

«Из всего списка для меня наиболее актуален блок поправок, касающихся предпринимательской деятельности, в том числе, наделение муниципалитетов дополнительными полномочиями – уравнивание их в правах с субъектами федерации, а также вменение в обязанность Правительству РФ поддерживать предпринимательскую инициативу», — сказал председатель новосибирского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов.

«Я голосовать пойду обязательно и, конечно, «за». И всем говорю – обязательно приходите, голосование у нас тайное, решение будет вашим», – сообщил глава Баганского района Виктор Бамбух.

Напомним, что в период с 25 по 30 июня 2020 года проходит голосование до дня голосования, которое проводится по следующему графику: 1) голосование в помещениях участковых комиссий – с 8.00 до 20.00. 2) голосование на придомовой территории жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города. 3) голосование вне помещения для голосования («на дому») – с 8.00 до 20.00. Голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц. Найти свой избирательный участок можно на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20. Назначенная дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации Голосование – 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8.00 до 20.00 в помещениях для голосования; вне помещения для голосования («на дому»). Голосование «на дому» организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17.00 часов 1 июля 2020 года. Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте. В предлагаемых поправках речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, культурной самобытности всех народов РФ, повышении благосостояния граждан и многом другом. Для граждан работает информационно-справочный центр Избирательной комиссии Новосибирской области. По телефону горячей линии можно получить информацию по разъяснению избирательного законодательства и порядку его применения, о номерах избирательных участков, адресах и телефонах участковых и территориальных избирательных комиссий. Телефон для связи: 8-800-707-62-90 доступен с 1 июня по 14 сентября (с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00).

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