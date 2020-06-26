Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса автоматических денежных переводов с карты на карту. Теперь клиенты банка могут подключить автоперевод с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — услуга будет полезна тем, кто совершает регулярные и повторяющиеся транзакции.

«Автопереводы — удобный способ сэкономить время и избавить себя от лишних хлопот, доверив рутинные однотипные операции «Сбербанк Онлайн». Различные автоплатежи и автопереводы позволяют — при оплате жилищно-коммунальных услуг, сотовой связи и интернета, пересылке денег родным, погашении кредита и так далее — значительно сократить время, затрачиваемое на операции, — комментирует директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев. — Мы запустили новый вид автоперевода на карты других банков, следуя пожеланиям клиентов, которые смогут использовать его для широкого круга бытовых ситуаций — например, для погашения кредитной карты стороннего банка, оплаты регулярных услуг, помощи близким, поддержки фондов и других целей».

Подключить сервис можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление c указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит – 150 тыс. рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

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