Составители — эксперты ЦИАН — в данном рейтинге учитывали только площадь жилья и рассматривали только квартиры, исключив коттеджи и таунхаусы.
Открывают ТОП-5 самых больших квартир в СФО аппартменты в Томске, находящиеся на улице Крылова. Квартира, в которую ведет собственный лифт из подземного паркинга, занимает площадь 310,4 кв.м и предлагается с качественной дорогой отделкой в классическом стиле. Приобрести эту квартиру можно за 28 млн рублей.
Четвёртое место рейтинга заняла квартира, находящаяся в новосибирском Академгородке на проспекте Академика Коптюга: пентхаус с открытой террасой в относительно новом доме в зеленой зоне Академгородка занимает 350 кв. м. Двухуровневая квартира, в которой выполнена отделка в прованском стиле, предусмотрен настоящий дровяной камин, спортзал, зона барбекю. Обойдется лотна оценивается в 80 млн рублей, что является самым высоким показателем среди квартир в этом рейтинге.
Второе и третье место делят квартиры из Омска и Иркутска. Квартира в Омске — двухуровневый пентхаус 410 кв.м, расположенный в центре города с классической отделкой, кинозалом с проекционным оборудованием, сауной с купелью, тренажерным залом и многим другим. В стоимость — 41 млн рублей — включены вся мебель и техника, а также три парковочных места в подземном гараже.
Такую же площадь занимает и квартира в Иркутске, которая оценивается в 15 млн рублей. Столь низкая для такого жилья цена объясняется тем, что двухуровневый пентхаус реализуется без финишной отделки: в настоящий момент в квартире смонтированы внутренние перегородки, выполнена бетонная стяжка пола, отштукатурены потолки и стены, в части комнат уложено напольное покрытие и покрашены стены.
Лидером рейтинга стала квартира в Красноярске: площадь трехуровневого пентхауса составляет 796 кв.м. Квартира расположена на берегу Енисея, в нём выполнена отделка в стиле английской классики. Попасть в квартиру стоимостью 50 млн рублей можно на собственном лифте с отдельным входом с внутридворовой территории дома.