Новосибирская клиника НИИТО не видит будущего под сенью федерального учреждения

ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цицьяна» взяла под свой контроль дочернюю организацию – АНО «Клиника НИИТО». Однако не все сотрудники клиники с этим согласны. Они считают, что НИИ травматологии и ортопедии заинтересовано только в здании, в котором расположена автономная некоммерческая организация, опасаются потерять работу и настаивает, что АНО — самостоятельная поливалентная клиника, оказывающая специализированную медпомощь. «Континент Сибирь» выслушал точку зрения обеих конфликтующих сторон.

На прошлой неделе, как рассказывал «Континент Сибирь», собрание учредителей АНО «Клиники НИИТО» назначило исполняющим обязанности директора некоммерческой организации Андрея Башарова. Накануне здание на Фрунзе, в котором клиника арендует помещения, и находящееся в нем имущество были переданы по решению следствия на ответственное хранение ФГБУ «ННИИТО им Я.Л. Цивьяна» Минздрава России. Эти действия только добавили нервозности коллективу АНО.

Ситуация усугубляется тем, что в клинике сложилось двоевластие. Накануне передачи здания и имущества на ответхранение ФГБУ директор АНО «Клиника НИИТО» Оксана Шелякина ушла на больничный. Исполняющим обязанности руководителя АНО на время своей нетрудоспособности с 8 июня оставила заместителя главного врача по медицинской части Валентина Жиленко. Документа подтверждающего это 8 июня сотрудникам ФГБУ, проводившим процедуру приема-передачи, не предоставили. Однако сотрудники клиники настаивают, что такой документ есть. Коллектив клиники не хочет подчиняться Андрею Башарову, считая своим руководителем на период отсутствия Оксаны Шелякиной Валентина Жиленко.

Как рассказал «Континенту Сибирь» Валентин Жиленко, по приказу от 8 июня именно он назначен и.о. директора. «На прошлой неделе заместитель директора ФГБУ ННИИТО Елена Тоцкая запретила нам госпитализацию пациентов и сказала прекратить лечение пациентов, хотя это незаконно. У нас есть все необходимые документы – лицензия на оказание медицинской помощи, договор аренды помещения и прочие. Мы полноценно работаем. Но они настаивают, что бы госпитализация была прекращена. Также нам говорят, чтобы сотрудники увольнялись из клиники и шли утраиваться на работу в ФГБУ», – отметил Валентин Жиленко.

По словам заместителя главврача по медицинской части АНО «Клиника НИИТО», организация – самостоятельная единица, независящая от ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна», не получающая от института финансирование. По мнению Валентина Жиленко, конфликт идет вокруг здания, в котором расположена клиника. «Мы им не нужны, им нужно здание. В телеинтервью и.о. директора ФГБУ Андрей Корыткин прямо сказал, что у здания института травматологии и ортопедии течет крыша. Требуется ремонт. По СанПиНу на время ремонты кровли пациентов в здании быть не должно. Поэтому институт остро нуждается в новых помещениях», – считает Жиленко.

В свое время ФГБУ бросил клинику на произвол судьбы, – рассказал «Континенту Сибирь» заведующий отделением травматологии АНО «Клиника НИИТО» Егор Буров. – Мы всем коллективом спасали клинику от банкротства. Директор Оксана Шелякина каждую пятницу отчитывалась перед нами, какие долги мы погасили, гасили всей клиникой. Оксана Викторовна за эти годы сделала невозможное. Благодаря ее усилиям клиника встала на ноги, мы стали оказывать медицинскую помощь по ОМС, у нас есть госзаказ. Когда все наладилось, и мы начали рассчитываться с долгами, оказалось, что мы не нужны, нужно только здание».

Много вопросов вызывает у персонала АНО трудоустройство, которое сегодня им предлагает ФГБУ. «У нас прошло три собрания, на которых Андрей Корыткин предложил всем уволиться из клиники и написать заявление о приеме на работу в ФГБУ. Наши сотрудники пришли в отдел кадров, а там только развели руками. Штатное расписание согласовывается заранее. Трудно представить, что посреди года его можно увеличить. Нам никто не может дать гарантии, что нас трудоустроят», – рассказал Валентин Жиленко.

По словам Егора Бурова, прозрачной схемы устройства врачей ФГБУ не предлагает. «Я, как доктор, не понимаю, почему мы должны устраиваться в ФГБУ, если нашу клинику никто не ликвидировал? Наша задача сохранить клинику, сохранить коллектив, чтобы люди не остались без работы», – отмечает доктор.

Представители клиники уверяют, что не намерены сделать клинику частной, как об этом говорят в ФГБУ ННИИТО. «Мы – автономная некоммерческая организация. По закону мы не можем сделать клинику частной. Мы даже не можем продать оборудование или вывезти его в другую клинику. Вся прибыль по закону об АНО у нас идет только на зарплату, приобретение оборудования и другие, вещи связанные с развитием клиники. Наша задача – сохранить клинику, сохранить коллектив, чтобы люди не остались без работы», – отметил Егор Буров.

Вопросы, которые прозвучали в беседах со специалистами клиники, «Континент Сибирь» задал представителям ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна». Так, в НИИ травматологии и ортопедии опровергли информацию о запрете на госпитализацию по их инициативе. «Администрация ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России рекомендовала АНО «Клиника НИИТО» организовать оказание медицинской помощи с учётом проводимых следственных действий. При этом предложено обеспечить соблюдение прав пациентов. Подчеркнём, что учредитель может лишь рекомендовать АНО «Клиника НИИТО» принципы организации лечебного процесса. Окончательное решение по лечебному процессу лежит на администрации АНО «Клиника НИИТО». Вместе с тем ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России приложит все усилия для того, чтобы пациенты АНО «Клиника НИИТО» в период следственных действий получили медицинскую помощь на ранее оговорённых условиях», – сообщили в НИИ травматологии и ортопедии.

Развернутый ответ институт дал и по вопросам трудоустройства. На вопрос, почему сотрудникам АНО нужно непременно уволиться из клиники, а не устроиться в ФГБУ переводом, ответили, что «такой перевод может быть осуществлен на основе согласованного волеизъявления трех сторон: работника, прежнего и будущего работодателей (Письмо минтруда России от 18.08.2017 N 14-2/В-761)».

«Таким образом, перевод из АНО «Клиника НИИТО» в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России возможен. Исходя из практики, первоначально работнику необходимо выразить учреждению желание о трудоустройстве. После этого федеральный институт может обратиться в письменном виде в АНО «Клиника НИИТО» с просьбой уволить этого работника в порядке перевода в учреждение. Данное письмо будет являться гарантией трудоустройства в учреждение в течение одного месяца со дня увольнения из АНО «Клиника НИИТО» (часть 4 статьи 64 ТК РФ)», – явствует из разъяснений.

Укомплектование штата ННИИТО происходит в рамках утвержденного штатного расписания. То есть приём на работу в учреждение производится на штатные единицы согласно штатному расписанию с заключением трудового договора. При этом, «Континенту Сибирь» пояснили, что по Уставу ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России согласование штатного расписания с Минздравом России не требуется.

По состоянию на 16 июня 2020 года в отдел кадров ННИИТО обратилось 24 человека, с которыми состоялся диалог. Кроме того, в отделе кадров учреждения проводится комплекс мероприятий, направленных на организацию трудоустройства работников АНО «Клиника НИИТО»: оформлен информационный стенд в корпусе С на 1 этаже учреждения, введен гибкий режим работы в целях присутствия на рабочем месте работников отдела кадров в течение рабочего дня без перерыва и другое.

В ФГБУ уверены, что клинику можно сохранить, только взяв под свое крыло ее медперсонал. Об этом в своем интервью «Континенту Сибирь» говорил экс-директор ФГБУ ННИИТО Николай Фомичев.

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