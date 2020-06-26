По данным оперативного штаба на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19, в том числе 108 за последние сутки.

Выписано по выздоровлению 26 июня 158 человек. Всего за весь период выздоровели 3 216 пациентов. Скончался ещё один больной СOVID-19 — мужчина, ему было 68 лет. С начала пандемии в НСО зарегистрировано 83 смертельных случая от коронавирусной инфекции. В отделениях реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ – 25 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 216зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов НСО госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус.

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