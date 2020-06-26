Первое общественное обсуждение законопроекта по изменению Трудового кодекса, который «Единая Россия» внесла в Госдуму в середине июня, прошло 25 июня, в Челябинске. В обсуждении приняли участие министр труда Антон Котяков, первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме, один из авторов поправок Андрей Исаев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также представители работодателей, профсоюзов и эксперты.

Власти Челябинской области и депутаты областного Заксобрания поддержали поправки в закон, которые сбалансируют отношения между работником и работодателем. По мнению министра труда РФ Антона Котякова, эти нормы своевременны в условиях необходимости сохранения дистанционной занятости. Министр считает, что действующая редакция Трудового кодекса (ТК) отвечает текущей ситуации на рынке труда уже не в полной мере.

Поправки в ТК готовятся с прошлого года, когда 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над изменениями в трудовое законодательство. В первой редакции поправки были подготовлены через месяц, а 16 июня фракция ЕР внесла их на рассмотрение Госдумы.

В документе закрепляется три основных вида удаленной работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя», что стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленный режим работы, но при этом такой формат не был закреплен в законе. Комбинированная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Пока оба эти понятия в ТК не закреплены.

Также предлагается вести электронный документооборот, но при этом будет не нужна электронная подпись потому, что её оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Бумажные документы не отменяются и их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Предложения «Единой России» поддержали работодатели — в частности, операторы сотовой связи и банки. Дистанционная работа актуальна для многих и на законодательном уровне будет закреплен уже сложившийся порядок, четко будут обозначены права и обязанности сотрудников и работодателей при дистанционных формах взаимодействия. Финансовый университет при Правительстве РФ отметил, что поправки об удаленной занятости в перспективе затронут не менее полумиллиона россиян.

«Единая Россия» организует обсуждение поправок в Трудовой кодекс по всей стране и большая их часть назначена на июль. В части регионов обсуждение пройдет дистанционно — например, в Пермском крае, Самарской и Липецкой областях, а также ряде других регионов, что связано с эпидемиологической ситуацией.

Фракции ЕР в заксобраниях намерены выносить вопрос на рассмотрение региональных парламентов после обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Все предложения рассмотрят ко второму чтению в Госдуме, которое должно пройти осенью. В «Единой России» рассчитывают, что поправки в закон вступят в силу уже с 1 января 2021 года.

«В период пандемии коронавируса законопроект, который регламентирует удаленный режим работы, особенно необходим. Потому что сейчас очень много вопросов возникает между работниками и работодателями. В нашем учреждении, например, применяется комбинированный вид удаленной работы. Половина сотрудников работает дома, а другая — в офисе, потом наоборот. Считаю, что такой подход – оптимальный. Он минимизирует риск распространения коронавирусной инфекции, так как люди меньше общаются. С ситуацией, в которой сейчас все вынуждены работать, наше общество еще не сталкивалось. Но она показала, что многие вопросы, относительно «удалёнки» нужно узаконить, проработать как можно быстрее. Следует учесть все нюансы, чтобы защитить как работника, так и работодателя, особенно, при решении спорных вопросов и возникающих разногласий. А чтобы принятие поправок в Трудовой кодекс было справедливым для всех – нужно обсуждать на всех уровнях, в том числе, с обычными гражданами. Поэтому уже на следующей неделе в Новосибирской области запланировано обсуждение поправок в Трудовой кодекс», — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, член регионального политсовета «Единой России» Николай Мамулат.

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