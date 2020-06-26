По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 26 и 27 июня в Новосибирске столбик термометра поднимется до +30°С. 27 и 28 июня ожидается ветер до 15 м/с, порывы до 18 м/с. В связи с погодными условиями увеличивается вероятность возникновения очагов природных пожаров.

26 июня температура ночью будет около +14°С..+16°С, днём +28°С..+30°С, ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с; переменная облачность, преимущественно без осадков.

27 июня ночью +15°С..+17°С, днем +28°С..+30°С, ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, преимущественно без осадков.

28 июня ночная температура +16°С..+18°С, днем похолодает до +20°С..+22°С, ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Местами возможен кратковременный дождь и гроза.

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