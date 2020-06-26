ЖК «Просторный» в Кировском районе Новосибирска — один из самых крупных и стремительно растущих микрорайонов города. За пять лет застройщик ГК «Дискус» возвел в чистом поле более 80 многоквартирных жилых домов. Этим летом масштабное благоустройство в микрорайоне продолжается.

Емкость микрорайона — около 500 тысяч квадратных метров жилья, в перспективе здесь будут жить порядка 20 тысяч человек. Для повышения транспортной доступности жилмассива застройщик ГК «Дискус» планирует завершить этим летом обустройство дополнительного выезда из микрорайона на улицу Петухова. Новая автодорога позволит более эффективно перераспределять транспортные потоки в часы пиковой нагрузки.

Благоустройство улиц и дворов — одна из важнейших задач для микрорайона. Этим летом управляющая компания «Достойный сервис» при участии застройщика продолжит благоустраивать центральную часть жилмассива — улицу Александра Чистякова. Вдоль нее появится хвойная аллея с уютными зонами отдыха.

«В этом году дополнительно к хвойным деревьям мы высадили на аллее кустарники — пузыреплодник, дерен, лапчатку. По проекту здесь будут газоны полукруглой формы с тропинками из тротуарной плитки, которые мы начнем обустраивать уже этим летом. Также установим скамьи. Жители смогут проводить на аллее время с детьми или просто отдыхать в тени деревьев», — рассказал заместитель директора управляющей компании «Достойный сервис» Олег Сологубов.

В этом году на территории «Просторного» высажена уже почти тысяча саженцев кустарников десяти видов, в том числе таких редких декоративных растений, как спирея японская и спирея серая, кизильник и многих других.

Но, безусловно, жемчужиной благоустройства «Просторного» обещает стать ландшафтный парк в глубине жилого массива. По задумке дизайнеров, парк имеет несколько уровней, широкие газоны и вымощенные плиткой дорожки для прогулок.

В прошлом году в парке высадили полторы сотни хвойных деревьев. В этом году сосны уже успели подрасти, но для защиты от солнца некоторые деревья продолжают укрывать массеткой. Помимо хвойных деревьев, парк украсят лиственные породы — ива, орех манчьжурский и клен гиннала (популярное декоративное дерево, отличительная особенность которого заключается в ярко-красном окрасе листвы осенью).

Этим летом в парке было высажено более 500 кустарников разных видов. Среди них есть и ягодные — жимолость и калина. А вот своим цветением жителей, несомненно, порадуют спирея двух видов, сирень и гортензия.

Также на территории парка по проекту появятся детская зона, скамейки для отдыха и спортивная площадка. Ожидается, что парк станет культурным центром микрорайона и популярным местом отдыха всех его жителей. Общая площадь ландшафтного парка составляет более 25 тысяч кв. метров. Площадь всех газонов — более 20 тысяч кв. метров.

Помимо ландшафтного парка и обустройства улицы Александра Чистякова, в микрорайоне «Просторный» продолжается и благоустройство дворов.

Так, в настоящее время сотрудники УК благоустраивают детскую площадку и сквер напротив жилых домов по адресам: ул. Виктора Шевелева № 18 и № 18/1. Детская площадка будет иметь живую изгородь, которой, по задумке дизайнеров, станут кусты кизильника. Когда растение подрастет, при помощи кустореза ему можно будет придать любую форму.

Сквер неподалеку от детской площадки имеет удобное для прогулок лучевое расположение дорожек. В планах компании — установить в сквере новые скамьи и обустроить большую центральную клумбу с многолетними цветами.

При благоустройстве дворовых территорий в «Просторном» будут учитывать мнения и потребности жителей многоквартирных домов. Так, например, во время обустройства ландшафтного парка в управляющую компанию обратились жители, которые захотели и в своем дворе видеть хвойные деревья. Просьба была выполнена — во дворе жителей появились сосны.

«Наш массив обживается, становится более комфортным и привлекательным. Конечно, не все сразу здесь появляется. Нужно время, и я нормально отношусь к этому. Сначала высадят деревья, кустарники, потом цветы, благоустроят дороги и дворы. Поэтому будем ждать и надеяться, что постепенно у нас здесь будет настоящий «город-сад», — поделилась своими ожиданиями жительница жилого комплекса «Просторный» Елена.

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