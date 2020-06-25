Новосибирское отделение «Партии Роста» отложило вопрос о «тройке» на выборы в Заксобрание Новосибирской области и около часа дискутировало, кто поедет на предвыборный съезд в Москву. Кандидат в члены партии призывал пересмотреть не только вопрос о делегате, но и о качестве руководства отделением на старте избирательной кампании.

25 июня прошло общее собрание членов и сторонников «Партии Роста» в Новосибирске. Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что бизнес-омбудсмен, лидер партии Борис Титов перенес окончательное решение о региональной «тройке». После отъезда Титова участники встречи начали обсуждать не список, а кто поедет на предстоящий съезд в Москву. «Проходной» пункт повестки вылился в бурную дискуссию.

Началу дебатам положил ответ руководителя новосибирского отделения «Партии Роста» Андрея Суботковского на вопрос участника встречи: кто поедет на съезд. Суботковский сказал, что в Москву отправится он сам. Кандидат в члены партии Алексей Ильенок выразил бурное несогласие. Когда в зале раздались реплики «я тоже не согласен», Ильенок предложил выслушать его речь.

Он эмоционально высказался о качестве руководства отделением Андреем Суботковским, используя такие фразы как «вы полгода ничего не делаете», «все закончится тем, что мы просто разбежимся» и «кампания по выборам в Новосибирской области фактически завалена». По его словам, на свои инициативы и вопросы некоторые члены и сторонники партии не видят реакции со стороны ответственных лиц организации, а также политтехнолога.

Андрей Суботковский парировал, что его личные попытки расшевелить актив зачастую остаются безуспешными. «Я предлагал участвовать в рождественских мероприятиях с детскими домами. Возьмем работу по формированию списка: я бросал в чат анкеты и просил заполнить их. Сколько мне ответов пришло? Единицы? Я что должен сделать? За руку каждого тянуть? Мы организовали бесплатные юридические консультации, юрист недели 3-4 ходил. Кто пришел? Никто. Я даже не буду оправдываться, пусть кто-то сядет на это место и порешает вопросы. Финансовые. По спискам».

Алексей Ильенок в ответ спросил, почему вчера «за руку буквально сюда тащили людей, обзванивали. Почему многие были не в курсе собрания?»

Андрей Суботковский объяснил, что в чате состоит около 60 человек, остальных нет в месенджере, «мы с ними созваниваемся».

С энтузиазмом в дискуссию вступил руководитель избирательного штаба новосибирской «Партии Роста» Алексей Южанин, который предложил сформулировать претензии предметно. Ильенок пояснил: «В январе мы целую бумагу написали, что нужно сделать. Сейчас – июнь. Мне было сказано, что есть политтехнолог, он сам все знает. Я три раза обращался к политтехнологу – ничего», – посетовал Ильенок. Одна из участниц встречи заметила, что он не является членом партии. На реплику, что «политсовет не успел с января рассмотреть его заявление», Ильенок услышал: «Это значит, что вас не приняли».

После этого участники встречи сошлись на том, что необходимо провести альтернативное голосование за делегата на съезд партии в Москве, который запланирован на 7 июля. При этом Суботковский подчеркнул, что он не возражает, чтобы на общее собрание партийцев в столицу отправился другой представитель новосибирского отделения, а сам он «сэкономит деньги». В итоге, за кандидатуру Суботковского проголосовало большинство собравшихся, а двое других претендентов получили по 1 и 2 голоса.

В завершение собрания Андрей Суботковский назвал проблему «маленьким бунтом на корабле», ей займется в том числе «активный член «Партии Роста» и руководитель предвыборного штаба Алексей Южанин. Андрей Суботковский предложил продолжить дискуссию и «решить ситуацию» в формате предвыборного штаба.

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