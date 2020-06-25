Новосибирские торговые павильоны остались без пандемийных преференций

Многочисленные владельцы и арендаторы новосибирских торговых киосков в пандемию остались без предложенных федеральными властями преференций. Об этом было заявлено на встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с представителями предпринимательского сообщества Новосибирска.

На встрече представителей новосибирского бизнеса с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым обсуждались проблемы малого бизнеса. О трудностях, с которыми сталкиваются владельцы и арендаторы нестационарных торговых объектов (НТО) бизнес-омбудсмену рассказала вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. Напомним, коммерсанты опасаются, что их торговые заведения снесут в преддверии готовящегося молодежного чемпионата мира по хоккею, в рамках реализации проекта «Умная остановка». В итоге город лишится нескольких сотен малых предприятий торговли, работу потеряют более 2,5 тыс. человек.

Как выяснилось в ходе встречи, сейчас у владельцев и арендаторов новосибирских киосков появилась новая проблема. О ней Борису Титову рассказала председатель Совета предпринимателей Октябрьского района Новосибирска, сопредседатель Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталия Безрученкова. Федеральный закон № 166-ФЗ, вносящий изменения в ряд законов РФ, позволил коммерсантам в условиях пандемии продлить договоры аренды НТО на срок до трех лет. «Это очень существенная поддержка. Но есть нюансы. Закон был принят в условиях пандемии, 8 июня, для того, чтобы поддержать экономику. И он действителен для тех объектов, у которых на тот день договор действовал. Но пандемия то началась с апреля. Есть предприниматели, у которых договоры аренды закончились в апреле, в мае, и таких бизнесменов немало. В чем разница между тем бизнесменом, у которого договор закончился 7 июня, и тем, у кого закончился 9-го», — рассказала Наталия Безрученкова.

Борис Титов, похоже, слышал об этой проблеме впервые. «Мы обязательно запишем и рассмотрим, потому что мы с этой проблемой еще не сталкивались», — сказал бизнес-омбудсмен.

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