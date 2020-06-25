В Новосибирской области в 8 утра в четверг, 25 июня, открылись избирательные участки для голосования по вопросу одобрения поправок в конституцию Российской Федерации. Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив принял участие во всероссийском голосовании одним из первых.

В связи с пандемией коронавируса Центральная избирательная комиссия предусмотрела проведение голосования не только 1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ, но и в течение шести дней до установленной даты. Всего в Новосибирской области будут работать свыше 2 тысяч избирательных участков, на которых обеспечены все меры санитарной безопасности.

Опустив бюллетень в урну на избирательном участке в городе Бердске, на котором Андрей Шимкив участвует в голосованиях на протяжении многих лет, спикер регионального парламента прокомментировал ход голосования в регионе. «Всего 2012 участков открылись сегодня утром в Новосибирской области. Голосование идет в штатном режиме. Сибиряки – народ дисциплинированный, поэтому голосование активно идет с утра. И надеюсь, что все эти дни оно будет длиться в таком же режиме», – подчеркнул Андрей Шимкив. Его комментарии приводит пресс-служба Заксобрания региона.

Также состоялось прямое включение Андрея Шимкива в заседание рабочей группы по внесению поправок в конституцию Российской Федерации. Заседание в это время проходило в Москве. «На участках соблюдены все меры санитарной безопасности – маски, перчатки, дезинфекция – все есть, – сообщил участникам заседания Андрей Шимкив. – Сегодня я решил, что необходимо проголосовать в первый день, когда открылись участки. Как гражданин, как председатель Законодательного собрания, как член рабочей группы по внесению поправок в конституцию. Могу и хочу объяснить, почему. Ведь впервые в истории нашей страны, уже принятый в установленном порядке закон вынесен президентом на всероссийское голосование. Насколько принципиально важным было это решение, думаю, понимает каждый из нас».

Также председатель регионального парламента подчеркнул, что «права, гарантии, ценности, суверенитет страны на многие десятилетия вперед сегодня доверено определить и принять нам. Нам доверил это право президент. На такое доверие можно ответить только встречным доверием и поддержкой. Я проголосовал «за», и призываю своих коллег, всех жителей области сказать «да» конституции и президенту».

Напомним, Андрей Шимкив – единственный из глав парламентов регионов Сибири, который вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России.

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