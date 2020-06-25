Совет депутатов Новосибирска подвел итоги работы депутатов шестого созыва и оценил взаимодействие парламентариев с мэрией за прошедший период. Кроме того, на заключительной сессии была проведена оценка ситуации, в которой оказался муниципалитет в период пандемии, и назначена дата выборов депутатов нового, седьмого созыва.

Сколько потеряет бюджет Новосибирска?

На последней 44-й сессии, прошедшей 23 июня, депутаты шестого созыва Совета депутатов Новосибирска подвели итоги работы за прошедшие пять лет и заслушали доклад мэра города о текущем положении дел муниципалитета.

«Бюджет города, который мы планировали, отброшен назад из-за пандемии. Снижение объема поступлений составило до 800 млн рублей. В итоге до конца 2020 года город может потерять до 2,5 млрд рублей», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Совете депутатов, как и в мэрии, ожидают потери доходной части бюджета Новосибирска в текущем году. Отчасти эти потери должны компенсировать принятые изменения в областном законодательстве, согласно которым часть доходов останется в бюджете Новосибирска, а не будет направлена в региональный бюджет, как в предыдущие годы.

При этом за весь период работы депутатов шестого созыва, как отметил заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов, расходная часть бюджета Новосибирска приросла с 34 млрд рублей до 52 млрд рублей. Это доказывает, по мнению парламентария, тот факт, что в городе активно вкладываются средства в инфраструктуру и социальные объекты.

С этой точкой зрения согласился и председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. «Это подтверждает, что город развивается. У нас есть объекты, на которые необходимо тратить деньги, есть задачи, которые нельзя откладывать. Муниципальный долг, соответственно, тоже растет, потому что мы дополнительно делаем заимствования, чтобы выполнять работу. Конечно, мы могли бы принимать бездефицитный бюджет, но тогда бы мы ущемляли город в развитии определенных направлений», — объяснил Дмитрий Асанцев.

Как отметил парламентарий, муниципальное кредитование — это общероссийская и общемировая практика. И важно то, что долг Новосибирска не выходит за определенные критические параметры, рекомендованные на уровне РФ.

Влияние пандемии на планы развития города

В связи с ожидаемым сокращением бюджетных возможностей на прошедшей сессии депутаты приняли ряд поправок в городские программы. Так, среди прочего, изменения были внесены в программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017–2030 годы.

В ходе обсуждения программы депутаты Наталья Пинус, Евгений Яковенко и Александр Бурмистров подняли вопрос о нерешенных проблемах реконструкции и строительства отдельных учреждений образования города. Вице-мэр Новосибирска, руководитель департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев констатировал временные сложности с выделением дополнительных лимитов на капитальные объекты. Перенесена была из-за пандемии, по словам чиновника, и актуализация генерального плана Новосибирска.

Согласно принятым депутатами поправкам в Порядок организации и проведения в Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний, проведение всех подобных мероприятий в городе отложено в связи с коронавирусом до 31 декабря 2020 года. В случае улучшения ситуации и отмены режима «повышенной готовности» уже в октябре эта мера может быть пересмотрена.

«Сегодня в Новосибирске отсутствуют помещения, которые позволили бы нам проводить публичные слушания с соблюдением мер противодействия распространению коронавируса. Ведь обычно меньше 200 человек на слушаниях у нас не бывает», — объяснил инициативу отложить проведение общественных слушаний начальник главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов.

Выполнение наказов и взаимодействие с мэрией

В настоящее время депутаты шестого созыва продолжают работу на округах по исполнению наказов избирателей. Напомним, в начале деятельности созыва, в 2015 году, было собрано наказов на сумму 64 млрд рублей. Из них более 58 млрд рублей были связаны с капитальным строительством, и выполнить их, по словам председателя Совета депутатов Дмитрия Асанцева, удалось лишь частично, поскольку эти наказы предполагают софинансирование из федерального и областных бюджетов. К таким крупным проектам, например, можно отнести строительство школ и метро. При этом, как отметил Дмитрий Асанцев, менее затратные наказы бытового характера в основном положительно решались депутатами. К таким наказам можно отнести благоустройство дворов, ремонты в школах и детских садах, организацию скверов, парков или спортивных площадок.

Оценивая взаимодействие с мэрией за время полномочий депутатов шестого созыва, председатель Совета депутатов назвал его конструктивным и дал удовлетворительную оценку работе градоначальника.

«За прошедшие пять лет мэрия исполняла свои обязательства. Безусловно, у нас бывали разные позиции, некоторые вопросы ставились остро, но в большинстве случаев нам удавалось находить компромиссное решение. Город хуже не стал. В каких-то вопросах он продолжает развитие, улучшается. Это отмечают и многие приезжие из других городов-миллионников. Иногда, когда мы видим, что какая-то отдельная программа реализована в другом городе, а у нас нет, возникает впечатление, что у нас все плохо. Это не так. Я считаю, что если бы мэрия работала плохо, депутатский корпус выразил бы недоверие мэру. У нас есть на это право. Пока мы оцениваем его работу удовлетворительно», — резюмировал Дмитрий Асанцев.

На заключительной 44-й сессии Совета депутатов шестого созыва была назначена дата выборов в новый созыв горсовета на 13 сентября 2020 года. Отменять избирательную кампанию в городе из-за пандемии не планируют. Все предвыборные мероприятия, в том числе сбор наказов от жителей, будут проводиться с соблюдением масочного режима и других принятых в Новосибирске мер профилактики.

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