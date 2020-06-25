Бывший министр культуры Красноярского края Елена Мироненко назначена директором музейного комплекса «Дорога памяти». Он возведен на территории парка «Патриот» вокруг нового храма Вооруженных Сил России в Подмосковье. Информацию об этом она разместила в своем аккаунте в Instagram.

Экс-министр культуры также объявила о формировании команды для работы в музейном комплексе, в частности о поисках опытного специалиста по информационной политике/пресс-секретаря и ассистента/помощника руководителя.

Напомним, что Елена Мироненко была назначена на пост министра культуры Красноярского края в 2015 году Виктором Толоконским, занимавшим на тот момент пост главы региона. До этого она занимала позицию директора музея геологии, однако ранее имела опыт работы в краевом министерстве культуры.

С именем Елены Мироненко был связан скандал, когда в 2011 году на личной странице чиновницы в одной из социальных сетей были размещены фотографии и видео непристойного содержания, в частности с распитием алкоголя на детской площадке. Главным действующим лицом там являлась Елена Мироненко. Эти материалы были обнародованы одним из красноярских телеканалов, вследствие чего Мироненко в 2011 году была вынуждена уволиться из министерства культуры. Однако это не помешало ей занять пост министра в 2015 году.

Покидая свой пост в 2018 году, она отмечала, что «уверена в новом руководителе министерства Аркадии Зинове», но добавляла, что не завидует ему: «настолько высока планка, стремителен темп и масштабны те проекты, которые запущены».

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