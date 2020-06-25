Сегодня, 25 июня, в арбитражном суде Новосибирской области состоялось предварительное заседание по иску ГК «Стрижи» к мэру Анатолию Локтю и МКУ ИА «Новосибирск» о защите деловой репутации. Как уже рассказывал «Континент Сибирь», поводом стало заявление градоначальника о невыполнении строителями обязательств по открытию детсада в микрорайоне. Истец требует опровержения этого заявления мэра. Материальные претензии к ответчикам не предъявляются.

Как рассказала «Континенту Сибирь» представитель истца, адвокат Ирина Гребнева, суд обязал ответчиков за пять дней до заседания представить мотивированный отзыв на исковое заявление. Однако он не был подготовлен. «Представители ответчиков заявили, что не получали документов. Мы направили документы на адрес мэрии. Представители ответчика считают, что в процессе есть физическое лицо Локоть Анатолий Евгеньевич, уведомлять которого необходимо по домашнему адресу. Мэр считает, что если документы не пришли по прописке, то он и не извещен. Второй ответчик занял такую же позицию. Но при этом доверенности у представителей ответчиков были подготовлены заблаговременно», – отметила адвокат.

Основное заседание по иску ГК «Стрижи» к новосибирскому градоначальнику и ИА «Новосибирск» назначено на 22 июля.

Причиной иска стал материал, опубликованный муниципальным информагентством в начале мая. Он касался затянувшихся сроков сдачи детского сада в микрорайоне «Стрижи». «К сожалению, подрядная организация «Стрижи» в полной мере не успела выполнить обязательства в отведенные сроки. Сегодня есть от пожарного надзора ряд замечаний, с ними разбираются. Я надеюсь, что в ближайшее время эти вопросы будут решены, детский сад получит лицензию и начнет свою работу», — цитировало Анатолия Локтя информагентство.

Руководство «Стрижей» обвинения в срыве сроков запуска детсада категорически отвергло, предъявив, в свою очередь, претензии мэрии. «Строительство заняло полгода, а мэрия уже пятый месяц не может оформить лицензию образовательного учреждения», – написал на своей странице в Facebook председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Он, в свою очередь, обвинил мэрию в затягивании выдачи лицензии и назвал масштаб нарушений, выявленных Госпожнадзором, «преувеличенным». Компания подала иск о защите деловой репутации.

Как сообщил «Континент Сибирь», 22 мая дошкольное отделение школы № 51, введение которого в эксплуатацию откладывалось несколько месяцев, всё-таки получило лицензию на образовательную деятельность.

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