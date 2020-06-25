С первых дней объявления пандемии новосибирские предприятия и наука подключились к борьбе с коронавирусной инфекцией. Насколько оправдались усилия, какие меры ограничений можно назвать успешными, а какие вряд ли принесли эффект, «Континенту Сибирь» рассказал начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО.

— Александр Николаевич, пандемия стала серьезным испытанием Новосибирска на прочность. Как бы вы оценили мобилизацию науки и промышленности в этот период?

— После объявления так называемого режима повышенной готовности новосибирская промышленность и наука активно подключились к борьбе с коронавирусной инфекцией.

На начальном этапе мы столкнулись с рядом проблем, включая отсутствие масок из-за ажиотажного спроса. Мэр поставил задачу решить эту проблему. Мы ее решали двумя способами. Прежде всего связались с нашими предпринимателями, которые работают с Китаем, и попросили наладить оперативную поставку масок из КНР. Бизнесмены откликнулись очень оперативно, и первая крупная поставка была осуществлена в очень короткий срок. Кроме того, некоторые предприниматели подошли к проблеме социально ответственно и бесплатно предоставили маски ветеранским организациям, больницам. Хотел бы выразить особую благодарность предприятию «АМТАЙ» (директор А. М. Андрющенко), подарившему более 10 тысяч масок ветеранским организациям города и Сибирскому отделению РАН.

— Вы сказали о двух способах решения проблемы с дефицитом масок. Какой второй?

— Наши промышленные предприятия с первых дней пандемии стали выпускать индивидуальные средства защиты и медицинскую технику, необходимые для борьбы с коронавирусной инфекцией. Причем на некоторых из них пришлось существенно перепрофилировать производство. Маски стали выпускать швейные фабрики «Синар» и «Приз», предприятие по изготовлению сумок «Саломея» и многие другие, всего более 50. Наш муниципальный бизнес-инкубатор на Троллейной тоже не остался в стороне. Муниципальное учреждение «Городской центр развития предпринимательства» обратилось к своим резидентам с просьбой подключиться к решению проблемы. И они откликнулись. Хочу особо отметить резидента бизнес-инкубатора конструкторское бюро «Спектр». Его инженеры разрабатывают гоночные электроавтомобили, которые собирают на базе спорткара Marussia. Так вот, они сами разработали и запустили линию по производству одноразовых масок. Делают по 48 тыс. штук за смену. Кроме того, конструкторы «Спектра» спроектировали специальную санитарную установку на базе автомобиля УАЗ для дезинфекции автомобильных дорог, малоэтажных строений, автобусных остановок и других объектов.

Приведу другой пример оперативного подключения наших талантливых инженеров к решению проблемы. В Новосибирске есть уникальное предприятие «АвангардПЛАСТ». Оно занимается разработкой промышленных роботов. Они быстро наладили производство автоматических линий для производства масок под собственным брендом Grinik Robotics. Производительность такой линии — до 120 масок в минуту. Сейчас они продают эти линии по всей России.

Есть еще Новосибирский респираторный завод, который работал в основном для горной промышленности. Сейчас он открыл новый цех по выпуску более 20 видов респираторов с широким спектром защитных свойств, в том числе и для медицинских нужд. Их респираторами, к примеру, комплектуются защитные костюмы инфекционистов.

Новосибирская группа компаний «Индикон», один из ведущих отечественных производителей хирургических комплектов и медицинской одежды, наладило производство защитных костюмов инфекциониста, производительность — до 3000 комплектов в день.

Крупное фармацевтическое предприятие «Обновление», российский лидер недорогих лекарственных препаратов стоимостью до 100 рублей, производит и поставляет в аптеки всей страны парацетамол, анальгин, аспирин и другие необходимые лекарства под общим брендом Renewal.

Предприятие «Элема-Н» сейчас напряженно работает в две смены, выпуская оборудование для аппаратов ИВЛ. Их продукция поступает во все клиники страны, где лечат больных с коронавирусной инфекцией, в том числе в московскую Коммунарку.

Хочу также отметить наш «Сибиар», который в кратчайшие сроки организовал производство аэрозоля-антисептика под маркой Dezisan, помогающего бороться с вирусами ОРВИ и гриппа.

Предприятие «И.С. Лаборатория» производит дезинфицирующие и обеззараживающие средства, очень интересна их новая разработка — технология пылеудаления. Они работали с горнодобывающей промышленностью, и на основе этого опыта разработали технологию для улиц Новосибирска.

С первых же дней пандемии к решению проблемы подключился НЗХК, который предложил поставить для нужд города гипохлорид натрия для обеззараживания поверхностей дорог, бытовых стоков и поверхностей.

Резидент нашего Технопарка, инновационное предприятие «Тион» поставляет по всей России рециркуляторы для обеззараживания воздуха внутри помещений. Я думаю, все жители Новосибирска видят, что сейчас в любом магазине есть и маски, и аэрозоли, все необходимое. И это во многом результат работы нашей новосибирской промышленности.

— А как помогает бороться с пандемией новосибирская наука?

— В первые же дни, когда была объявлена пандемия, Сибирское отделение РАН создало Межведомственную группу по борьбе с COVID-19, ее возглавил академик Михаил Воевода. И должен сказать, что ученые Новосибирского научного центра разработали за короткий срок много новых методик и препаратов для лечения коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений. Во всем мире известен Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», разрабатывающий вакцину против коронавируса. Резидент Технопарка Медико-биологический союз одним из первых в стране стал выпускать тесты на коронавирус. Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН разработал антивирусную маску с напылением из наносеребра.

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Институт математики СО РАН совместно с Институтом цитологии и генетики сформировали две группы ученых, разрабатывающие модели распространения вирусных инфекций. Это очень важно для того, чтобы в условиях пандемии принимать грамотные управленческие решения. Должен сказать, что у наших ученых имеется огромный опыт в построении таких моделей. Первые модели по острым пневмониям были созданы еще в 1980-е годы группой специалистов под руководством основателя Вычислительного центра и Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Г. И. Марчука (Гурий Марчук, в 70-х годах председатель Президиума Сибирского отделения Академии наук СССР, впоследствии президент Академии наук СССР. — «КС»). Его идеи стали чрезвычайно востребованы в настоящее время, и его ученики продолжают вести такие разработки.

— Есть мнение, что экономические последствия от борьбы с коронавирусом могут в итоге ударить по обществу не меньше, чем сам вирус. Какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Сейчас очень важно принимать взвешенные решения, которые основаны на трезвых расчетах, а не на эмоциях. Здесь не должно быть места паническим настроениям. По заданию мэра наш департамент в ежедневном режиме мониторит ситуацию в промышленности, малом и среднем предпринимательстве, на потребительском рынке — наличие продуктов и товаров первой необходимости и цены на них. Кроме того, в свое время мы запустили информационную систему «Ритуал», которая сейчас позволяет отслеживать смертность в Новосибирске. Создавалась эта система для поиска захоронений, и вот в пандемию пригодилась. Общая смертность — один из основных показателей по определению тревожности ситуации. Можно сколько угодно спорить по поводу точных данных по количеству заболевших, но цифры общей смертности не подделаешь. Мы их видим в режиме онлайн. Так вот, как это не может показаться парадоксальным, но данные этой системы показывают, что в Новосибирске за май общая смертность упала на 8,6% в сравнении с 2019 годом. А за пять месяцев с января по май в сравнении с прошлым годом еще больше — на 10,6%. То есть ситуация не такая катастрофическая, как ее расписывают многие СМИ.

— С продуктами питания у нас дефицита не наблюдается. А какие решения в борьбе с пандемией, на ваш взгляд, оказались наиболее эффективными, а какие были излишними?

— Я считаю, что губернатор со своей командой совершенно правильно принял решение буквально через неделю после принятия карантинных мер разрешить работать крупным промышленным предприятиям. До сих пор много разговоров идет, нужно это было делать или не нужно. Но я прежде всего опираюсь на мнение профессионалов, в данном случае это вирусологи и ученые-медики. Было заседание Президиума СО РАН, на нем обсуждался вопрос борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, была проведена оценка эффективности ограничительных мер, установленных в разных странах. Так вот, как говорят ученые-вирусологи, приносят эффект в основном две меры: это всеобщий масочный режим и запрет массовых мероприятий. Закрытие школ, вузов, предприятий не несет большого эффекта. Вот школы, например, закрыли, но ребятишки все равно бегают по улице. В классе они хотя бы были под присмотром. На крупных промышленных предприятиях, которые сейчас работают, мы не наблюдаем каких-то вспышек заболеваний, они носят единичный характер. Там сейчас очень жесткая система контроля. Таким образом, решение о возобновлении работы предприятий было совершенно правильным. В итоге у нас крупная промышленность в Новосибирске пострадала минимально, и у нее сейчас достаточно неплохие экономические показатели. В апреле по городу по обрабатывающим производствам рост составил 110,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По всей промышленности рост 6%. С начала года за четыре месяца с января по апрель рост промышленности составил 9,2%. По обрабатывающим производствам, которые у нас составляют более 75% от всего объема промышленности, рост за четыре месяца — 17,6%. Далеко не у всех городов сейчас такие показатели. В Новосибирске сейчас работают 217 предприятий. Я звонил сегодня на авиационный завод имени Чкалова, они объявили дополнительный набор сотрудников, людей не хватает. И это радует. Если у людей есть работа, они чувствуют себя увереннее.

— Возвращаясь к теме бизнеса, как вы считаете, переживет он в итоге эту пандемию?

— У малого и среднего бизнеса сейчас большие сложности, ограничительные меры сильно по нему ударили. На мой взгляд, при соблюдении определенного регламента можно уже сейчас, как в Европе и Китае, открывать кафе и другие заведения общепита. Поставить тепловизор на входе, пластиковые перегородки в заведениях общепита, применить другие методы защиты. Ситуация с бизнесом очень тревожная. Представители этой сферы просят дать возможность работать. Мы провели опрос по 35 тысячам предприятий сектора МСБ в самых разных отраслях — торговля, общепит, туризм, спорт, развлечения и так далее. Итог — 182 тысячи человек работают, без работы остаются 152 тысячи человек. Это много. Не все могут переквалифицироваться в заводских рабочих, да и такого количества свободных рабочих мест на предприятиях, честно говоря, нет. Сейчас мы наблюдаем рост обращений в центры занятости, эта проблема нас волнует, мы пытаемся ее решить. Но главное ее решение — при определенных ограничениях и условиях открывать, по возможности, предприятия МСБ. Постепенно работа в этом направлении идет. Хотелось бы, чтобы было быстрее, но не все в нашей власти.

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