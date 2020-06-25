С 25 по 30 июня избирательные участки региона открыты для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. С учетом усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждане могут проголосовать до непосредственного дня голосования 1 июля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Всего будут работать свыше 2000 избирательных участков. На всех обеспечены все меры санитарной безопасности.

«Проведение голосования организовано с 25 по 30 июня с целью исключения одномоментного нахождение на избирательных участках большого числа граждан и риска распространения коронавирусной инфекции, – отмечает председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. — Проголосовать можно на избирательных участках по месту регистрации гражданина или по месту нахождения, если ранее была подана такая заявка. Гражданину выдадут медицинскую маску и перчатки в случае их отсутствия, а также одноразовую ручку. Кроме того, на входе в помещения для голосования организован температурный контроль, соблюдены максимальные меры санитарной безопасности».

«Мы видим интерес граждан к основному закону нашей страны – с первых же минут на участок пришли ответственные граждане, чтобы отдать свой голос. Все меры санитарной безопасности соблюдены, нарушений при проведении голосования не обнаружено», — отметила наблюдатель участковой избирательной комиссии №1996 Центрального района города Новосибирска Тамара Гребнева.

Голосование до дня голосования в период с 25 по 30 июня 2020 года будет проводиться по следующему графику: 1) голосование в помещениях участковых комиссий – с 8.00 до 20.00. 2) голосование на придомовой территории жилых домов и в организациях по перечню адресов, определенных решением территориальной избирательной комиссии соответствующего района, города. 3) голосование вне помещения для голосования («на дому») – с 8.00 до 20.00. Голосование организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц. Найти свой избирательный участок можно на сайте, в личном кабинете на портале «Госуслуги» или позвонить на горячую линию ЦИК России по номеру 8-800-200-00-20. Назначенная дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ – 1 июля 2020 года. Проголосовать в этот день можно с 8.00 до 20.00 в помещениях для голосования; вне помещения для голосования («на дому»). Голосование «на дому» организуется по письменному заявлению или устному обращению, переданному в участковую комиссию лично участником голосования либо при содействии других лиц до 17.00 1 июля 2020 года. Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте. В предлагаемых поправках речь идет о защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, культурной самобытности всех народов РФ, повышении благосостояния граждан и многом другом.

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