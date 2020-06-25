Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил московскую компанию

Валерий Иванов
 
Данияр Сафиуллин возглавил дочернюю структуру РАТМ Холдинга. Фото из архива "Континента Сибирь"

Данияр Сафиуллин назначен генеральным директором ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА». Этой компании, как сообщается в официальном сообщении, предстоит актуализировать стратегию развития парковых проектов РАТМ Холдинга сообразно текущим экономическим условиям, повысить капитализацию этого бизнеса и определить новые точки роста. Напомним, что президентом РАТМ Холдинга является новосибирский бизнесмен Эдуард Таран.

31 июля по решению совета директоров АО «Завод «Экран» (входит в РАТМ Холдинг) состоится внеочередное собрание акционеров. На нём будет рассмотрен вопрос о передаче ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества. ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» получит те же полномочия в отношении ООО «Индустриальный парк «Катайск».

Данияр Сафиуллин занимал руководящие посты в системе МЧС: возглавлял Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление ГОЧС по Новосибирской области. Он работал в мэрии города Новосибирска заместителем мэра по городскому хозяйству, курируя департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. В 2019 году Данияр Сафиуллин участвовал в выборах мэра Новосибирска от партии «Родина» и набрал 7,32%. 

«РИД ГРУПП» («Региональный индустриальный девелопмент ГРУПП») – это новый промышленный бренд, объединяющий действующие и создаваемые индустриальные парки на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове Ярославской области и в Катайске (Курганская область).

Задача «РИД ГРУПП» — сформировать среду «единого окна», выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в три региона. Потенциальные партнеры могут выбрать площадку с учетом специализации, возможностей и перспектив четырех промпарков.

Все индустриальные парки «РИД ГРУПП» относятся к категории brownfield. Предполагается, что резиденты парков, учитывая наличие коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,  смогут развернуть производство в короткие сроки.

В РАТМ Холдинге считают, что Данияр Сафиуллин благодаря многолетнему опыту работы на руководящих должностях обладает необходимыми компетенциями для централизации системы управления промышленными площадками. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению долгосрочных целей «РИД ГРУПП».

Напомним, что после ухода с позиции вице-мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин также участвовал в конкурсе на должность директора ФГУП «УЭВ», которое снабжает теплом, водой и электроэнерией  научный центр СО РАН.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  