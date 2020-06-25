Данияр Сафиуллин назначен генеральным директором ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА». Этой компании, как сообщается в официальном сообщении, предстоит актуализировать стратегию развития парковых проектов РАТМ Холдинга сообразно текущим экономическим условиям, повысить капитализацию этого бизнеса и определить новые точки роста. Напомним, что президентом РАТМ Холдинга является новосибирский бизнесмен Эдуард Таран.

31 июля по решению совета директоров АО «Завод «Экран» (входит в РАТМ Холдинг) состоится внеочередное собрание акционеров. На нём будет рассмотрен вопрос о передаче ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества. ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА» получит те же полномочия в отношении ООО «Индустриальный парк «Катайск».

Данияр Сафиуллин занимал руководящие посты в системе МЧС: возглавлял Сибирский региональный центр МЧС России, Главное управление ГОЧС по Новосибирской области. Он работал в мэрии города Новосибирска заместителем мэра по городскому хозяйству, курируя департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе. В 2019 году Данияр Сафиуллин участвовал в выборах мэра Новосибирска от партии «Родина» и набрал 7,32%.

«РИД ГРУПП» («Региональный индустриальный девелопмент ГРУПП») – это новый промышленный бренд, объединяющий действующие и создаваемые индустриальные парки на территориях производственных предприятий в Новосибирске, Ростове Ярославской области и в Катайске (Курганская область).

Задача «РИД ГРУПП» — сформировать среду «единого окна», выполняя функцию точки входа промышленных инвесторов в три региона. Потенциальные партнеры могут выбрать площадку с учетом специализации, возможностей и перспектив четырех промпарков.

Все индустриальные парки «РИД ГРУПП» относятся к категории brownfield. Предполагается, что резиденты парков, учитывая наличие коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, смогут развернуть производство в короткие сроки.

В РАТМ Холдинге считают, что Данияр Сафиуллин благодаря многолетнему опыту работы на руководящих должностях обладает необходимыми компетенциями для централизации системы управления промышленными площадками. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению долгосрочных целей «РИД ГРУПП».

Напомним, что после ухода с позиции вице-мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин также участвовал в конкурсе на должность директора ФГУП «УЭВ», которое снабжает теплом, водой и электроэнерией научный центр СО РАН.

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