Новое конструкторское бюро, которое станет первым за Уралом разработчиком летательных аппаратов, в настоящее время проходит процедуру сертификации, которая, по словам директора СибНИА Владимира Барсука, займёт 2-4 года, сообщает ТАСС.

«Конструкторское бюро создано, оно работает. Сейчас из средств необходимо порядка 40 млн рублей на закупку программного обеспечения для работы. В бюро трудится 25 человек, плюс около 50-70 человек работает на опытном производстве», — рассказал ТАСС Владимир Барсук.

КБ уже занимается выполнением заказа монгольской компании: одной из модификаций Ан-2.

«Основная задача — через модернизированный самолет Ан-2 выйти на новый цельнокомпозитный самолет, на его серийное производство. Двигательный отсек из Ан-2 уже точно будет участвовать в его производстве. В конце июня мы будем поднимать опытный самолет в небо», — отметил Владимир Барсук.

Работу КБ, по словам Барсука, финансирует частный инвестор. Общий объем инвестированных средств составил около 1,5-2 млрд рублей.

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