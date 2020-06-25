Аналитики «МТС Банка» и сервиса кассовых решений «МТС Касса» изучили, как оживает сфера торговли и услуг в Новосибирской области после ослабления режима самоизоляции. Исследование проводилось на основе обезличенных данных о платежах, с 1 по 10 июня 2020 года и их сравнения со средними значениями за май.

Как выяснилось, за этот период в семь раз увеличилось количество покупок в фотоцентрах и в три раза – в юридических консультациях (также на 67% выросло количество платежей в такой связанной с ними отрасли, как копировальные центры). Количество покупок в супермаркетах, наоборот, упало на 46%. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости. При этом лидерами по вновь работающим точкам в Сибирском федеральном округе оказались фитнес-клубы – в июне их открыто на 73% больше, чем в мае. К привычному формату работы вернулись на 60% больше турагентств и на 40% – ювелирных магазинов.

В топ-10 категорий по приросту количества транзакций также вошли железнодорожные билеты (+40%), страхование (+38%), фотостудии (+33%), стоматологии (+19%), ремонт бытовой техники (+19%), химчистки (+17%) и спорттовары (+16%).

По динамике открытия торговых точек в десятку лидеров вошли магазины одежды и обуви (+37%), спорттоваров (+37%), салоны красоты (+26%), химчистки (+25%), магазины товаров для дома (+25%) и косметики (+18%), а также зоомагазины (+15%). В среднем по всем категориям магазинов, которые работают с сервисов «МТС Касса» в Сибири, в июне заработало на 17% точек продаж больше, чем в мае.

Наибольший рост оборотов в начале июня оказался у химчисток – они увеличились в среднем в 2 раза по сравнению с маем. Значительная положительная динамика наблюдается также у магазинов ювелирных украшений и спорттоваров – рост на 90% и 89% соответственно.

Оборот турагентств вырос на 85%, магазинов техники – на 58%, одежды и обуви – также на 55%. В фитнес-центры тоже возвращаются клиенты – оборот этой категории вырос на 54% к прошлому месяцу. Также россияне активно платили в аптеках (их оборот вырос на 42%), магазинах техники (+42%) и товаров для дома (+36%), а также в салонах красоты (35%).

В целом, оборот продавцов товаров и услуг Сибирского Федерального округа во всех категориях вырос в начале июня на 24%.

Ранее, напомним, МТС уже проводили анализ того, как во время самоизоляции менялось покупательское поведение новосибирцев в цифровой сфере.

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