В день Парада Победы Сбербанк запустил интерактивную экскурсию по Музею боевой славы воинов-сибиряков, который расположен в одном из старейших зданий Новосибирска – Доме офицеров.

«Пандемия не помешала Сбербанку следовать традициям и принимать активное участие в праздновании Великой Победы, лишь потребовала взглянуть на это под другим углом. Так нам и нашим друзьям из Дома офицеров пришла идея онлайн-экскурсии, – комментирует заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных. Мы тщательно, с особым вниманием ко всем деталям, работали над этим проектом и очень рады, что на выходе получился полноценный интерактивный фильм, где от зрителя не ускользнет ни один фрагмент тематической экспозиции!»

Это не первый опыт сотрудничества Дома офицеров Новосибирского гарнизона и Сбербанка. Так, в ноябре 2019 года, в год 90-летия Дома, банк передал ему отреставрированную коллекцию картин народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной Войны Ивана Васильевича Титкова.

Сама экскурсия представляет собой видеоролик на Youtube с возможностью поворота изображения на 360 градусов. В ходе экскурсии зрители в сопровождении гида смогут посетить экспозицию, посвященную Великой Отечественной Войне и, в особенности, роли сибирских дивизий в борьбе с фашистскими войсками. Пройти экскурсию можно здесь.

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