Коммерческий банк требует признать несостоятельным новосибирского депутата-застройщика из-за долгов.
Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление от коммерческого банка «ФОРБАНК» о признании банкротом Александра Родионова. Согласно материалам дела, Родионов просрочил оплату долга в 3, 5 млн рублей.
Суд определил возбудить производство по делу. Заседание, на котором предполагается рассмотрение обоснованности иска, назначено на 13 августа 2020.
Александр Родионов – депутат горсовета Новосибирска, состоит во фракции «Единая Россия». В 2005 году впервые как самовыдвиженец избрался в Совет депутатов Новосибирска по округу в Первомайском районе Новосибирска. В 2010 и в 2015 году успешно баллотировался на том же одномандатном округе от «Единой России».
Ранее Родионов возглавлял ЗАО «Стройконтакт», в 2017 году в компании введена процедура банкротства – наблюдение, назначен конкурсный управляющий.
В этом году перед выборами в горсовет Александр Родионов участвовал в праймериз ЕР как председатель гаражно-строительного кооператива «Манеж».