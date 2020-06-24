Коммерческий банк требует признать несостоятельным новосибирского депутата-застройщика из-за долгов.

Арбитражный суд Новосибирской области принял исковое заявление от коммерческого банка «ФОРБАНК» о признании банкротом Александра Родионова. Согласно материалам дела, Родионов просрочил оплату долга в 3, 5 млн рублей.

Суд определил возбудить производство по делу. Заседание, на котором предполагается рассмотрение обоснованности иска, назначено на 13 августа 2020.

Александр Родионов – депутат горсовета Новосибирска, состоит во фракции «Единая Россия». В 2005 году впервые как самовыдвиженец избрался в Совет депутатов Новосибирска по округу в Первомайском районе Новосибирска. В 2010 и в 2015 году успешно баллотировался на том же одномандатном округе от «Единой России».

Ранее Родионов возглавлял ЗАО «Стройконтакт», в 2017 году в компании введена процедура банкротства – наблюдение, назначен конкурсный управляющий.

В этом году перед выборами в горсовет Александр Родионов участвовал в праймериз ЕР как председатель гаражно-строительного кооператива «Манеж».

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