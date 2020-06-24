В связи с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности в период пандемии коронавируса парад в этом году прошёл с минимальным участием зрителей на площади, но благодаря работе новосибирских СМИ марш 24 парадных расчётов и прохождение механизированной колонны по площади Ленина в прямом эфире смогли увидеть более полумиллиона зрителей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил новосибирских журналистов за освещение Парада Победы. «Спасибо журналистам, операторам, режиссёрам, монтажёрам – всему большому коллективу средств массовой информации Новосибирской области. Я надеюсь, что телезрителям понравился парад, они оценили ту картинку, которую с вашей помощью мы транслировали в различных источниках. Даже федеральный канал «Россия 24» практически полностью поставил наш парад в эфир. Это значит, что не только новосибирцы, но и наши земляки в дальних уголках страны увидели парад», — сказал глава области.

В этом году на парад, организованный с учетом требований санитарно-эпидемиологической безопасности в период противодействия коронавирусу, были приглашены представители Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений.

Губернатор также возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Монумент Славы» и на мемориале «Раненый воин», принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову.

«Прошло уже больше года с того момента, как наш герой ушел в последний путь, но Дмитрий Алексеевич был настолько жизнерадостным, общительным, активным, что иногда теряешь ощущение, что его нет рядом. Те два года, в течение которых мне посчастливилось с ним общаться, глубоко отпечатались в памяти. Я с большим удовольствием приезжал в семью Дмитрия Алексеевича, Екатерины Михайловны, не как к статусному человеку, Герою Советского Союза, а как к человеку, с которым очень приятно общаться, который любил рассказывать про военные годы, про мирное время, про свою патриотическую деятельность», – отметил Андрей Травников.

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