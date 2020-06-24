В 10.00 24 июня в Новосибирске на площади Ленина начался парад, в котором приняли участие и пешие расчеты, и колонна военной техники.

Под сопровождение сводного военного духового оркестра прошли торжественным маршем военнослужащие Центрального военного округа, курсанты Высшего военного командного училища и представители силовых ведомств Новосибирской области.

Проход механизированной колонны открывал легендарный Т-34, который был отреставрирован специально для участия в параде.

Также на перед зрителями — представителями Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», молодежных патриотических движений и журналистами прошли комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-С1», бронетранспортеры БТР-82А, бронированные автомобили «Тигр», машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», самоходные артиллерийские установки «НОНА-СВК» и другая современная военная техника, стоящая на вооружении ВС РФ.

Пресс-служба ЦВО сообщила, что впервые в этом году были представлены на параде новейшие комплексы БПЛА «Элерон», модернизированные ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град» и модернизированный танк Т-72Б3М.

Центральная площадь Новосибирска, на которой проходил парад, а также транспорт, на котором перевозили военнослужащих к месту парада, были продезинфицированы. К участию в параде допустили военнослужащих без признаков инфекционных заболеваний и прошедших обязательный медосмотр.

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