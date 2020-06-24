По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19, в том числе у 341 ребенка. 3 034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, в том числе 141 за минувшие сутки.

От коронавируса в Новосибирской области скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина 81 год. Всего от COVID-19 умерли 78 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека, из них на ИВЛ 29 больных.

В ДГКБ №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 255зрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 181 259 тестов на коронавирус.

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