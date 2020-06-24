На избирательных участках региона с 25 июня по 1 июля во время проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, пройдет социальная акция «Мой регион», где омичи смогут выиграть ценные призы, в том числе квартиры, сообщает РИА «Омск-информ».

Принять участие в акции можно будет сразу после голосования. Для этого всем проголосовавшим будет нужно на специальном стенде заполнить заявку и получить сертификат, на котором нужно стереть защитный слой. Под ним «спрятаны» различные призы: бытовая техника, спортинвентарь, скидочные купоны различных магазинов, а также шесть квартир и пять автомобилей.

В Омской области будут работать 37 центров выдачи подарков — по одному в каждом муниципальном районе региона и в каждом административном округе города Омска. Организовал акцию областной союз организаций торговли.

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