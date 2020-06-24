Состояние дорог Новосибирска стало темой бурного обсуждения на профильном комитете регионального парламента 23 июня. Некоторые депутаты, крайне недовольные состоянием дорожного покрытия в городе, даже настаивали на приглашении в Законодательное собрание мэра Новосибирска с отчетом.

Транспорт и дороги Новосибирска и региона стали ключевой темой обсуждения на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области. О реализации в 2019 году трех профильных программ, связанных с развитием автодорог, транспортного обслуживания и безопасностью дорожного движения, парламентариям рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. По его словам финансирование программы развития автодорог за 2019 год составило более 16 млрд рублей. Это чуть более 90% уточненного кассового плана года. В рамках регионального проекта БКАД было построено и реконструировано 14 км дорог регионального и муниципального значения и искусственных сооружений, 20,9 км дорог было отремонтировано в рамках программы капремонта, более 115 км по обычной программе ремонта и так далее.

Депутатов интересовало развитие пассажирского транспорта в сельских районах. Председатель профильного комитета Заксобрания Новосибирской области Федор Николаев отметил, что индикаторы по приобретению подвижного состава для районов области не достигнуты. «Проблема в ограниченных финансовых возможностях перевозчиков, отсутствии в местных бюджетах достаточно средств для софинансирования», — пояснил Анатолий Костылевский. Министр добавил, что для решения проблемы региональные власти увеличили долю софинансирования приобретения подвижного состава из областного бюджета с 30 до 50%, а также ввели субсидирование обновления маршрутов, которые ездят из районов в областной центр. «Именно эти маршруты приносят основной доход автотранспортным предприятиям», — уточнил Анатолий Костылевский.

Парламентарии также вспомнили еще одну «долгоиграющую» проблему: передачу школьных автобусов на баланс муниципалитетов. Тема эта поднималась несколько лет назад, однако вопрос, по словам заместителя председателя комитета Заксобрания Новосибирской области Валерия Ильенко, так и не решен. Причины этого пояснил министр транспорта. «В разных районах к решению по-разному подходят. Немного не хватает информации руководителям, как это можно сделать. Для автотранспортных предприятий – нехватка гаражей и боксов, где автобусы должны стоять. К 2021 году постараемся решить», — сказал Анатолий Костылевский. Однако Валерий Ильенко настаивал на том, чтобы вопрос с передачей автобусов был решен в текущем году. «Нужно волевое решение», — резюмировал парламентарий. Как позднее рассказал журналистам Федор Николаев, сейчас школьные автобусы в сельской местности закреплены за самими школами. От депутатов была рекомендация передать эти автобусы в муниципальные автотранспортные предприятия районного уровня, чтобы более квалифицированно оказывать услуги перевозок, в том числе и подбор водителей с категорией D. «Продолжаем на этом настаивать», — отметил председатель комитета.

О состоянии дорог в областном центре депутатам рассказал приглашенный на заседание заместитель мэра Новосибирска, курирующий, в том числе, департамент транспорта Олег Клемешов. Своим присутствием на комитете он был обязан зампредседателю комитета по строительству и ЖКХ Олегу Сметанину, который ранее поднял тему дорог Новосибирска на сессии Законодательного собрания. «Хуже дорог, чем в Новосибирске, я не вижу. Ко мне обращаются избиратели, а я обращаюсь к мэру с тем, чтобы пригласить его для отчета на сессии Законодательного собрания», — сказал депутат. Вопрос вынесли для обсуждения на профильный комитет, градоначальника в итоге представлял его заместитель. Олег Клемешов назвал параметры ремонтных работ на дорогах Новосибирска в 2020-м году. Реконструкция, ремонт и капремонт дорог планируется на дорогах, общей площадью более 736 тыс. кв м на сумму 1,5 млрд рублей. Она включит 11 масштабных объектов. «В этом году полностью будет закончено южное направление до так называемой «Вшивой горки». За исключением Южной площади, которую ждет реконструкция при строительстве четвертого моста и участка напротив возводимой «Снежной мили», где еще ведутся работы на котловане», — рассказал заместитель мэра Новосибирска. Он также прояснил ситуацию с ямочным ремонтом в областном центре. По словам Олега Клемешова, из зимы дорожники выходили «достаточно тяжело». Всего на ямочный ремонт в Новосибирске запланировано 112 млн рублей, завершены работы на 80 млн рублей. «Когда закончим ямочный ремонт?», — поинтересовался депутат ЗС НСО, генеральный директор компании «Новосибирскагропромдорстрой» Александр Барсуков. «Максимум до 10 июля. Последний транш в размере 32 млн рублей только сегодня оказался в наших лимитах. Но подрядчики уже определены», — сказал Олег Клемешов. Парламентарий уточнил, сможет ли это закрыть все дорожные проблемы в городе. «Из того финансирования, что есть, снять все проблемы невозможно, но будем изыскивать дополнительные средства. Если надо – весь список улиц, которые отремонтируют, предоставим», — ответил представитель мэрии.

«Мы сегодня заслушали доклад заместителя мэра Олега Клемешова, который достаточно подробно рассказал, что делается в Новосибирске в плане ремонта дорог. Софинансирование, в частности программы БКАД, осуществляется из федерального, регионального и местного бюджетов. Там все прозрачно и понятно. Остается непрозрачной для нас система содержания автомобильных дорог Новосибирска, а также сроки и объемы ямочного ремонта. Олег Клемешов на этом посту человек сравнительно новый, но реакция идет на наши обращения, хотя и не семимильными шагами. Комитет у нас на каникулы не уходит, договорились, что в июле собираемся и смотрим. Если будут положительные сдвиги, мы об этом сообщим. Если не будут – будем вызывать тогда мэра, если его первый заместитель не справляется, ставить перед ним вопрос», — рассказал Федор Николаев. Он добавил, что за ремонтом дорог комитет будет следить «визуально». «Если надо, соберемся и в Карасук поедем. Для нас тысяча километров – не расстояние», — пояснил Федор Николаев.

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