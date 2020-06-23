Общественная палата Новосибирской области заключила более 40 соглашений с общественными организациями, профессиональными сообществами и политическими партиями об общественном наблюдении на предстоящем 1 июля голосовании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Утверждено более восьми тысяч наблюдателей, которые будут руководствоваться специально разработанным «Золотым стандартом» в ходе контроля за голосованием. Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева рассказала 23 июня на пресс-конференции о том, что в рамках федерального и регионального законодательства Общественная палата РФ и Общественные палаты регионов формируют общественных наблюдателей.

«Голосование в этот раз у нас длинное, и составит семь дней – с 25 июня начинается досрочное голосование. Сегодня Общественная палата РФ выработала регламент процедуры формирования общественных наблюдателей, разработано типовое положение. Для осуществления наблюдения в ходе голосования мы заключили более 40 соглашений с общественными организациями, профессиональными сообществами и политическими партиями. Утверждено более 8 тысяч наблюдателей от разных формирований. Для них разработан «Золотой стандарт», в соответствии с которым они будут контролировать ход голосования, – отметила Галина Гриднева. – Мы ожидаем еще заявки. Активными темпами идет подача предложений от инициативных граждан, которые предлагают свои кандидатуры в качестве общественных наблюдателей, ежедневно к нам приходят до 10 человек. Подача заявлений будет прекращена за день до основного дня голосования».

Представители политических партий и общественных организаций также приняли участие в пресс-конференции, в том числе первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов и председатель регионального отделения «Опоры России» Сергей Соколов.

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