Основанная в Новосибирске федеральная сеть автосервисов Fit Service и компания Nokian Tyres, крупнейший производитель шин в России, владелец торговой марки шинных центров Vianor, открыли в Краснодаре совместную пилотную станцию Vianor FitService. В планах компаний — запустить минимум 5 совместных станций в этом году.

Напомним, что шинные центры Vianor работают в России с 2005 года, на текущий момент по собственным данным компании их более 320. С точки зрения дальнейшего развития в компании посчитали важным предложить эффективную бизнес-модель для своих партнеров при сохранении текущего уровня обслуживания потребителей. Как отметил генеральный директор Nokian Tyres Россия Андрей Пантюхов, выработанное совместное решение Vianor FitService отвечает этому запросу.

В свою очередь директор и сооснователь сети Fit Service Данил Соловьев отметил, что партнерство должно позволить обеим сетям расширить спектр оказываемых услуг. «Наши партнеры смогут сгладить сезонные колебания бизнеса, а мы сможем привлекать на СТО дополнительный трафик», — отметил Данил Соловьев.

Сеть Fit Service основана в Новосибирске и включает в себя 226 автосервисов на территории России и Казахстана. За 2019 год выручка сети Fit Service по России составила 3 млрд рублей. По количеству точек сеть выросла на 37%, рост выручки составил 49,7%. Сегодня в Краснодаре работает 7 станций Fit Service, обслуживающих более 1500 автомобилей в месяц. VIANOR — крупнейшая сеть шинных центров в России и Северной Европе, объединяющая 1165 шинных центров в 19 странах мира, 979 из них работают на условиях франчайзинга. В Краснодаре работает 9 шинных центров VIANOR.

Предполагается, что за одно посещение шинного центра или станции техобслуживания водители смогут купить расходные материалы «первой необходимости» для своего автомобиля — шины, диски, масла, АКБ, и одновременно провести диагностику систем автомобиля, заказать требуемые автозапчасти и получить услуги сервиса.

Пилотная станция Vianor FitService в Краснодаре вмещает 5 машиномест и способна принять более 500 автомобилей в месяц. Планируемый срок окупаемости — 2,5 года. Как пояснил «Континенту Сибирь» Данил Соловьев, в этом году будет запущено как минимум 5 таких станций, часть из них уже на стадии подготовки к открытию в ближайший месяц. Речь идет о центральной и южной части России.

«Эта коллаборация вызывает интерес у участников обеих сетей, и поэтому мы не исключаем, что в этом году откроется больше станций за счет ребрендинга в обеих сетях», — спрогнозировал Данил Соловьев.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.