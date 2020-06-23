Новосибирский робот «Николай» ушел из МФЦ бороться с коронавирусом

Ранее обслуживавший клиентов новосибирских МФЦ робот «Николай» помогает операторам системы 112, обзванивающих лечащихся на дому больных коронавирусом для мониторинга их состояния.

О новой работе робота «Николая» на прошедшем во вторник заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов. По словам главы министерства, искусственный интеллект сейчас работает с операторами системы экстренного реагирования 112, которые обзванивают находящихся на амбулаторном лечении больных коронавирусной инфекцией для мониторинга состояния их здоровья. В августе, по словам Анатолия Дюбанова, робот «Николай» продолжит работать в системе здравоохранения. «В августе мы планируем запустить в полном масштабе запись к врачу по номеру 124 (единый номер для бесплатного вызова врача со стационарных и мобильных телефонов – «КС»). Сейчас, вы знаете, идет вал обращений, операторов не хватает, запустим под задачи робота», — пояснил министр.

Интеллектуальный голосовой робот-консультант «Николай» был представлен в 2019 году властями региона. Искусственный интеллект специализировался на обслуживании клиентов МФЦ: отвечал на звонки в колл-центре, давал консультации по вопросам оказания госуслуг и предоставлял справочную информацию по часто задаваемым вопросам.В октябре того же года «Николай» был представлен на заседании Совета по развитию цифровой экономики на площадке VII Всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее».

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