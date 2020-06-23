В Тогучинском районе Новосибирской области прокуратура провела проверку соблюдения прав предпринимателей, исполняющих муниципальные контракты и обнаружила несвоевременную оплату уже сделанной работы, сообщается в пресс-релизе прокуратуры области.

Прокурорская проверка установила, что между администрацией Тогучина и ООО «КРАСПИК» были заключены два контракта о разработке проектно-сметной документации на строительство пешеходной зоны в муниципальном образовании. Компания исполнила условия этих контрактов, но не получила в установленный срок оплату за работу — почти 400 тысяч рублей.

Прокуратурой было возбуждено в отношении главы города два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты работ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд». Ему было внесено ему представление об устранении нарушений закона. По материалам проверки контрольное управление Новосибирской области привлекло чиновника к административной ответственности в виде штрафов в размере 60 тысяч рублей. Задолженность по исполненным муниципальным контрактам перед ООО «КРАСПИК» полностью погашена.

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