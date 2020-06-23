Защищено: RENEWAL расширяет производственные мощности
«Сименс Финанс» поставил на предприятие фармацевтическое оборудование
«Сименс Финанс» поставил на предприятие фармацевтическое оборудование
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В Новосибирской области ищут желающих бесплатно сдать тест на иммунитет к коронавирусу
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Режим самоизоляции продлён в Томской области до 10 июля
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Главный драйвер облачного рынка в Сибири за последний год – аренда оборудования
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Четыре пациента скончались от коронавируса в Новосибирской области
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Новосибирский зоопарк получит 22 миллиона из областного бюджета
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Губернатор Кузбасса снова попал в ТОП-3 рейтинга активности глав регионов в Instagram
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В Алтайском крае открываются музеи и библиотеки
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Следователи возбудили дело в отношении главы управления лесами Алтайского края
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Ректор НГУ подал документы в избирком на участие в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области
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Юнармейцев и Волонтёров Победы пригласят на парад Победы в Новосибирске
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Андрей Травников сообщил о смягчении ограничительных мер для бизнеса
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«СмартСити-Новосибирск» и «СКИФ» попали в число первоочередных объектов Наукополиса по подготовке граддокументации
Директор PARUS medical resort & SPA
Генеральный директор компании «Отелит»
Менеджер по B2B-маркетингу компании «Авито»
Основательница новосибирской сети пекарен «Дело в хлебе»
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