С 24 по 26 июня заполнить анкету участника бесплатного тестсирования на определение иммунитета к коронавирусу можно будет на сайте, на котором будет установлен отбор по критериям выборки. Заполнить анкету на участие ребенка приглашают его законных представителей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сбор анкет пройдет с 24 по 26 июня. Новосибирская область вошла в число субъектов РФ, где будет проходить это исследование.

После сбора анкет будут определены 2688 человек в нескольких возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше). У добровольцев будет взят образец крови и методом ИФА проверено наличие антител IgG SARS-CoV-2. Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом.

В проект включено 22 региона РФ. Исследование пройдет на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». На территории нашего региона исследование организует Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с правительством Новосибирской области, минздравом и министерством цифрового развития и связи региона.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.