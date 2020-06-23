АО «УК «Кузбассразрезуголь» примет участие в организации двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Кемеровской области. В настоящее время при финансовой поддержке компании начались работы по созданию ботанического памятника природы «Артышта» в Беловском районе и ботанического заказника регионального значения «Увалы Лучшево» в Прокопьевском муниципальном округе, сообщает пресс-служба АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Этот проект реализуется совместно с учеными Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук. Цель создания ООПТ – сохранение уникальных природных ландшафтов и редких видов флоры и фауны, включенных в Красные книги Кемеровской области и Российской Федерации.

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значения. Для объектов таких территорий устанавливается режим особой охраны с изъятием из хозяйственной деятельности.

«Очень важно, что в этом процессе участвуют не только природоохранные организации и ученые, но и угольщики, причем в масштабах России опыт сохранения ценных природных территорий угольными компаниями есть только в Кузбассе», — отметил заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием ФИЦ угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков.

«Наша компания – ответственный природопользователь. В своей деятельности мы строго соблюдаем законодательство в сфере охраны окружающей среды, — отмечает заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию УК «Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. — Наша обязанность — разумно относиться к уникальной природе Сибири и помочь сберечь ее для будущих поколений. Поэтому мы постоянно сотрудничаем с ведущими специалистами в области сохранения биоразнообразия».

Научно-исследовательские и подготовительные работы по созданию ООПТ «Артышта» и «Увалы Лучшево» планируется завершить к концу 2020 года.

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