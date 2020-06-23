В соседнем с Новосибирской областью регионе с 31 марта по 23 июня действовал режим полной самоизоляции, предполагающий запрет на выход из дома без серьёзной причины. Руководитель регионального оперштаба губернатор Сергей Жвачкин принял решение о продлениии режима повышенной готовности в Томской области до 10 июля, сообщает пресс-служба губернатора.

«Эпидемическая ситуация такова, что мы продляем действующий режим ограничений до 10 июля. Такие режимы продолжают действовать почти во всех 85 регионах нашей страны. И это не прихоть власти, не слепое следование рекомендациям Роспотребнадзора – это наша ответственность за жизнь и здоровье людей», — подчеркнул Жвачкин.

Томская область находится в «двадцатке» регионов России с наименьшим показателем заболеваемости. Тем не менее «угроза окончательно не миновала, мы не можем открыть кафе и рестораны, спортклубы и фитнес-центры, кинотеатры, музеи, библиотеки», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

Напомним, о критическом положении отрасли Жвачкину в коллективном обращении сообщили руководители спортклубов и фитнес-центров области.

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