По данным оперштаба на утро 23 июня 106 инфицированных коронавирусом за последние сутки выявили в области. Всего в регионе зарегистрировано 5 248 случаев инфицирования СOVID-19, включая 339 детей. 2 893 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, в том числе 103 за прошедшие сутки.

Скончались четыре пациента: мужчины в возрасте 32 года и 70 лет и женщины в возрасте 82 года и 92 года. Всего в регионе от СOVID-19 умерли 76 человек.

В отделениях реанимации находится 81 человек, из них на ИВЛ – 25 больных.

В ДГКБ №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находится 2 246 вовзрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В больницы районов области госпитализировано 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в области сделано 178 815 тестов на коронавирус.

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