Деятельность зоопарков была отнесена на основании постановления правительства РФ к перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате пандемии COVID-19. Деньги на поддержку зоопарка будут направлены из резервного фонда правительства Новосибирской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Решение о выделении денежных средств зоопарку было одобрено 22 июня на заседании правительства области, которое прошло под руководством губернатора Андрея Травникова.
«Содержание зоологической коллекции и обеспечение функционирования организации осуществляется в большей степени за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, – отметил и.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков. — Предоставление субсидии из областного бюджета позволит Новосибирскому зоопарку направить финансовые средства на приобретение кормов для животных, выплату заработной платы работникам, оплату коммунальных услуг, охрану, содержание и дезинфекцию территории зоопарка».
Напомним, что с 24 июня Новосибирский зоопарк возобновляет свою работу.