МТС выпустила «конструктор» для разработчиков IoT-устройств

Компания МТС представила программный «конструктор» для создания прототипов устройств, работающих в сети NB-IoT. Комплект позволит разработчикам решений интернета вещей упростить создание образцов IoT-устройств и ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

На сегодняшний день, по мнению экспертов МТС, наиболее перспективной технологией для самых быстрорастущих сегментов интернета вещей является NB-IoT, поэтому новый Development Kit изначально ориентируется именно на этот стандарт. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью интернета вещей благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino. В компании отмечают, что производители, которые смогут встроиться в этот тренд, получат весомое конкурентное преимущество, возможность выйти на новые рынки и создать принципиально новые продукты и услуги.

Данный продукт позволяет разрабатывать датчики, которые передают небольшие объемы данных и требуют высокой энергоэффективности. Комплекс инструментов, которые МТС предоставляет разработчикам устройств федеральная сеть, платформа IoT, специальные тарифы, а теперь и NB-IoT Development Kit — позволят упростить и ускорить процесс разработки и избежать серьезных инвестиций в оборудование на этом этапе.

Сеть NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) обладает высокой степенью защиты и улучшенной проникающей способностью: сеть работает даже в труднодоступных для других стандартов связи местах. Емкость сети NB-IoT в 50 раз выше, чем емкость сети 4G, что позволяет подключать кратно большее количество устройств. Сеть NB-IoT действует также и в регионах Сибири, в том числе в Новосибирске.

По оценке МТС, Development Kit будет наиболее востребован у компаний, разрабатывающих устройства для сегментов недвижимости, ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. Он также будет интересен вузам, стартапам и любителям электроники.

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