«Ростелеком» завершает установку в Сибири системы видеонаблюдения за ходом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Видеокамерами будут оборудованы 9 420 помещений в пунктах проведения ЕГЭ и в региональных центрах обработки информации, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

В этом году монтаж и наладка видеонаблюдения проводились в соответствии с мерами безопасности, которые сотрудники компании предпринимали в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, подключать камеры во многих школах было проще из-за того, что дети перешли на дистанционное обучение и работать можно было в дневное время. Также из-за сдвига экзаменов изменились сроки установки видеонаблюдения. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки постановила, что 29 и 30 июня 2020 года пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников. Этап очной сдачи ЕГЭ начнется с 3 июля.

«Выпускники в этом году находятся в непростой ситуации: из-за коронавируса экзамены несколько раз переносили и менялось привычное расписание. Так что поводов переживать и беспокоиться прибавилось и у школьников, и у педагогов, — прокомментировал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Но за прозрачность проведения ЕГЭ можно не волноваться: «Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдением процесс сдачи итоговых тестов не первый год, гарантируя тем самым точность и достоверность результатов для выпускников».

В каждую аудиторию будут установлены по 2 камеры видеонаблюдения. Они монтируются таким образом, чтобы в обзор попадали участники экзаменов, номера рабочих мест, организаторы в аудитории, процесс печати электронных материалов. В 2020 году «Ростелеком» для проекта закупил новые купольные IP-камеры с микрофоном.

Больше всего камер в этом году будет задействовано в Красноярском крае — там оборудуют 1 434 аудитории. В Новосибирской и Кемеровской областях видеонаблюдением обеспечат 1 308 и 1 161 помещение соответственно. В этом году значительно изменилось количество аудиторий, из которых невозможно организовать онлайн-трансляции экзамена: таких классов стало меньше на 27% по сравнению с 2019 годом. Офлайн остается в труднодоступных районах Красноярского края и Забайкалья, там видео будет записываться и позже передаваться в центр обработки данных.

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