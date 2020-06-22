Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ, разрешающий возобновить деятельность библиотек, музеев и архивов при условии соблюдения ограничений по количеству посетителей. Об этом сообщает официальный сайт администрации края.
Краевые музеи, библиотеки и архивы Алтайского края согласно приказу министерства культуры региона с 23 июня возобновляют работу.
При организации работы учреждения должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: допуск посетителей возможен лишь при наличии гигиенической маски, должно проводиться измерение температуры тела, обработка рук кожными антисептиками, соблюдаться социальная дистанция.
Кроме того, в библиотеках вводятся обработка и «карантин» для книг, которые выдавались читателям на дом, а в музеях будут проводить дезинфекционную обработку аудиогидов после каждого посетителя. По-прежнему остается актуальным запрет на прием групп и проведение массовых мероприятий.
Напомним, в Новосибирской области с 24 июня возобновят работу музеи и зоопарк.