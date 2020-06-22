По данным следствия, в 2017 году, нарушив законодательство в сфере лесоохраны, должностные лица, незаконно организовали проведение рубок в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва. Лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления лесами и начальника отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Минприроды Алтайского края. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», — говорится в сообщении.

Факт незаконной деятельности чиновников был выявлен сотрудниками УФСБ по региону. Расследование продолжается.

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