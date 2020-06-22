Губернатор Андрей Травников сообщил, что порядок проведения военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске 24 июня будет скорректирован. На него пригласят представителей молодежных патриотических движений, Волонтёров Победы и Добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Считаю, что у нас накоплен достаточный опыт в условиях эпидемии коронавируса, и мы можем себе позволить брать на себя разумную ответственность, без рисков для жителей, работников различных сфер, в том числе и при проведении парада Победы, – подчеркнул губернатор Андрей Травников. – Представители детских патриотических коллективов, которые готовились пройти маршем в составе парадных колонн – юнармейцы, кадеты, детский морской центр «Каравелла» – в этом году не участвуют в параде. Считаю, что мы имеем возможность, с соблюдением всех санитарных мер, дистанции, пригласить этих ребят, для того, чтобы они в этом году комфортно, с первой линии посмотрели парад во всей его красе».
Губернатор также поддержал предложение Анатолия Локтя о приглашении на парад участников движения «Волонтёры Победы».
«Ребята, которые 9 мая, несмотря на все ограничения и даже риски, создавали праздничное настроение ветеранам и жителям города, тоже заслуживают того, чтобы просмотреть парад Победы в этом году, — считает губернатор. — Я искренне, по-человечески благодарен тем волонтерам, добровольцам, которые работают в период пандемии, и помогают тем людям, которым эта помощь, в сегодняшних условиях, крайне необходима. Если у нас есть возможность, с соблюдением всех санитарных мер, пригласить волонтеров на площадь Ленина, то давайте это сделаем».
Кроме того, Андрей Травников поручил расширить на параде Победы представительство СМИ.