Под контролем минстроя Новосибирской области продолжается работа по реализации проекта «Академгородок 2.0». Во второй половине этого года будут подготавливаться мастер-планы и документация по планировке территорий районов Наукополиса, сообщает пресс-служба правительства области.

Замминистра строительства Новосибирской области – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков сообщил, что одной из первоочередных зон для подготовки градостроительной документации станет территория, прилегающая к центру коллективного пользования «СКИФ» площадью 193 га. Она будет охватывать Кольцово и Барышевский сельсовет Новосибирского района. На это территории планируется развивать объекты научной, инновационной и сервисной инфраструктуры. В список приоритетных территорий попал и район инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск». В перспективе там будут развиваться объекты научно-образовательной деятельности и жилые кварталы для инноваторов и ученых. Также в число первостепенных зон вошли рекреационно-жилые районы «Ключи», «Обское море» и «Каинская Заимка».

«В настоящее время некоторые проекты Наукополиса выходят на федеральный уровень, – подчеркнул Александр Авсейков, — для их реализации необходимо уточнить и конкретизировать данные, детализировать архитектурные и планировочные решения, выполнить инженерные изыскания и подготовить градостроительную документацию».

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