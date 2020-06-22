Последние месяцы все внимание новосибирцев приковано к коронавирусу. Складывается впечатление, что в городе немного подзабыли о других недугах, от которых страдают и умирают тысячи человек. Как помогают пострадавшим в ДТП? Сколько человек покалечилось на скользких тротуарах и разбитых дорогах Новосибирска? И главное — получают ли они своевременную и качественную помощь? «Континент Сибирь» продолжает рубрику «Скажи доброе», в которой представители деловых и властных кругов региона говорят слова благодарности за оказанные услуги. На этот раз в канун дня медицинского работника с изданием поделились своими отзывами те, кому повезло оправиться после тяжелейших травм, потому что им выпала удача найти «своего» доктора.

Сергей Грассман, заместитель генерального директора – директор новосибирского представительства ОАО «Вагоноремонтная компания №1»:

— Моему сыну было 16 лет. Он только-только получил права на свой мотоцикл. И почти сразу – страшная авария. Вина была не его, автомобиль не пропустил мотоцикл по главной дороге. Нога сына попала в колесо, и берцовая кость была практически выдернута – в машине скорой помощи лежала рядом. Жуткое зрелище! Как раз была суббота, и нас в приемном покое больницы встретили молодые парни-врачи. Они забеспокоились, засуетились, стали звонить более опытному доктору. Им оказался Валерий Владимирович Моноенко.

Врач провел сыну серию операций. В ногу вживлялась целая груда металла. Несколько лет Антон наблюдался и ходил на костылях вплоть до 3 курса института. Теперь все позади – он даже не хромает. Но мы по-прежнему на связи с доктором, а он, бывает, интересуется: «Ну как там Антошка?». А Антошка мне уже внука подарил!

В жизни сталкивался редко с такими врачами как Валерий Владимирович. Главное в его работе – решительный подход. Вы не представляете, какая это адская работа. Например, в одной палате с Антоном лежал парень, неудачно прыгнувший с тарзанкой с Коммунального моста. Громкая была история. Уткнулся парень ногами в песок, все переломал. Его также спасал наш доктор.

А еще я после операции сына консультировался у своего знакомого, действительного члена Российской академии медицинских наук. Он так и сказал: «Свечку ставь. Врач взял такую ответственность на себя и такую операцию блестяще провел!». Добавил, что делать ему здесь больше нечего».

Алевтина Ермоленко, директор и учредитель ООО «АЗС-Сибинтертех» в Новосибирске:

— Месяц назад моя мама сломала ногу. Я была в растерянности и переживала, что врачи не возьмутся делать операцию, скажут: «Идите со своей бабушкой, пройдет коронавирус, тогда приходите». Решила обратиться в известную частную клинику, но сын остановил: «Мама, тебе надо «лакшери» или где будет хороший специалист? Так мы и поехали в 34-ку из Дзержинского района. И, действительно, у доктора Валерия Владимировича Моноенко оказались золотые руки. Он успешно провел операцию, да еще и выявил сопутствующие заболевания и организовал лечение.

Стоит заметить, моя мама – пожилой человек со сложным характером, который отрицает всю медицину, никогда не слушает врачей. Поэтому я была удивлена, как Валерий Владимирович нашел к ней подход. Помимо высоких профессиональных качеств, у него, несомненно, очень много терпения! После операции мама неделю лежала под его наблюдением. Он каждый день приходил – даже в свои выходные. Благодаря такой заботе и вниманию, мама быстро пошла на поправку. Я ему очень благодарна! А также всему персоналу больницы. Там все пашут – нянечки, медсестры.

А после врач сказал нам звонить в любое время, если будут вопросы. Ну, я еще подумала: «Если все так будут доктора отвлекать, то у него, бедного, ни дня, ни ночи не будет!». Но, признаюсь, мы пользовались этой добротой. Было, конечно, неудобно беспокоить его в выходные, но он ответил, что пациенты для него – самое важное. Это меня тронуло до глубины души. Ведь по сути, мы для него посторонние люди.

Уже позже встречала много отзывов об этом докторе. Говорили, нам повезло, что попали к нему. А еще Валерий Владимирович очень оптимистичный. Сказал: «Будет ваша мама бегать!» И теперь она бегает, хотя не прошло и месяца – с костылем, в свои 82 года!

***

Помог Валерий Моноенко и сотруднице «Континента Сибирь». Этой весной, на одном из скользких тротуаров Новосибирска она поскользнулась, упала и сломала руку. После нескольких часов мытарств по больницам и ожидания «скорой», она встретила «своего» доктора – им оказался Валерий Моноенко. И рука была спасена. При этом пострадавшая довольна не только мастерством и человеческим отношением доктора, но и тем, насколько филигранно он провел операцию – от нее практически не осталось следа, что для любой женщины очень важно.

Как рассказал корреспонденту «Континента Сибирь» сам травматолог-ортопед Валерий Моноенко, ему важно слышать слова благодарности пациентов. «Каждому человеку хочется получить удовлетворение от работы не только в виде зарплаты, но и в виде благодарности. В этом случае ты понимаешь, что не зря делаешь свое дело. А не так, что пациент просто развернулся и ушел. Хотя сейчас многие уходят и даже не прощаются — это стало нормой жизни. При этом в каждого пациента вложено столько огромнейшего труда – не только врачебного, но и младшего медицинского персонала! И мне очень приятно, когда благодарят не только меня, но и медсестер, нянечек», — говорит врач.

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