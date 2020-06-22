Сейчас регулярно появляются новости о поддержке государством предпринимателей. Публикуются списки новых рекомендуемых или уже принятых мер. Люди убеждены в том, что бизнес благополучно справляется с кризисом, и скоро все отрасли возобновят свою работу. Люди верят, что любой предприниматель, который нуждается в субсидиях, их получает. Но так ли это на самом деле?

Да, меры поддержки есть, но как их получить? Вы не представляете, с чем предприниматели сталкиваются на практике.

Например, рассмотрим такую меру поддержки, как субсидии на сохранение заработных плат. Мой знакомый коллега занимается общепитом. Человек добросовестно пытается сохранить сотрудников. У него в коллективе 250 работающих человек. Он сохраняет им заработную плату, соблюдает первичные требования, которые анонсируются в мерах поддержки. После чего он обращается к государству и претендует на субсидии. Ведь все по закону, он сохранил сотрудников. Но по факту он не получает ничего. Ему отказывают по незначительным причинам. Нашли в его истории неуплаченный за машину налог в размере 13 руб. Поэтому он не имеет право получить субсидию. Вот, что происходит на самом деле.

Что касается отраслей, которые являются особо пострадавшими. У меня, как у компании-арендодателя, есть площади, которые занимают арендаторы из особо пострадавших отраслей. Да, они получают помощь и от государства, и от нас.

Мы не берем арендную плату с тех, кто действительно не работает. Каждую ситуацию мы рассматриваем в отдельности. Отсрочки и скидки просят все, но у нас выработался свой алгоритм принятия решений. Понимаем, что есть арендаторы, которые не понесли больших убытков, но в общей массе хотят тоже получить скидки или отсрочки по платежам.

Есть факторы, которые влияют на принятие решения. Это, в первую очередь, масштаб арендатора, также его дополнительные доходы, количество бизнесов, значимость локации для арендатора и т.д. С нами всегда можно договориться, мы быстро реагируем.

Получается, что есть бизнесы, которым достается помощь сразу с двух сторон. А нам государство говорит, что мы не проходим по ОКВЭД, хотя также нуждаемся в поддержке. Государство говорит, что будет давать отсрочки, а мы их не получаем. Как тогда предоставлять их партнерам? Наша компания не получает арендных выплат от этих же арендаторов в период их неуплаты.

Есть бизнесы, которым достается помощь сразу с двух сторон. А нам государство говорит, что мы не проходим по ОКВЭД, хотя также нуждаемся в поддержке

Но это не повод отказывать арендаторам в льготах, мы понимаем, что есть отрасли, потерявшие от 40% до 100% прибыли. И готовы идти навстречу, что и делали в период резкого падения прибыли. Поэтому мы сохранили большой процент арендаторов.

Также у предпринимателей есть страх, что поддержка выйдет дороже, чем взять обычный кредит в банке. Ты думаешь, что получишь сейчас эти 12 тысяч рублей, а отвечать за них будешь еще долгие годы.

Мы, предприниматели, будем биться за себя. Наша цель — предпринимать. Кто-то потерял 40%, кто-то 100%, все по-разному. Наша задача — доказывать и выбивать меры поддержки. Сейчас в них нуждаются все отрасли, и наша не исключение. Конечно, надеемся только на себя, ищем понимание от партнеров. Все подходят к проблеме в соответствии с текущими реалиями и осознают трудности каждого.

Единственное, в чем нуждаются предприниматели — это в справедливости и прозрачности

Ведь государство не резиновое, а лишних денег не бывает. Представьте, сколько звонков, вопросов выносит сейчас государство. Я не думаю, что власти ждали пандемию, чтобы потратить лишние деньги.

Каждый хочет сохранить свой бизнес и рабочие места. На мой взгляд, единственное, в чем нуждаются предприниматели — это в справедливости и прозрачности.

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