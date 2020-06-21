По данным оперштаба на утро 21 июня в регионе зарегистрировано 5 033 случая заражения коронавирусом, в том числе 335 детей. 54 пациента выписаны с выздоровлением за минувшие сутки.

В Новосибирской области скончались ещё два пациента с установленным диагнозом COVID-19: одному мужчине было 67 лет, второму – 84 года. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 70 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 77 человек, из них на ИВЛ 19 пациентов.

В ДГКБ №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе и с подтвержденным диагнозом.

В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 097 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 173 340 тестов на коронавирус.

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