По данным оперштаба на утро 19 июня в регионе зарегистрировано 4 928 случаев COVID-19, из них 327 — у детей. 85 человек за сутки выписаны с выздоровлением.
В Новосибирской области скончались еще трое пациентов – мужчина в возрасте 51 год и две женщины, 61 год и 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека, из них на ИВЛ – 19 пациентов.
В ДГКБ №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2 079 взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него.
В больницы районов Новосибирской области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в НСО проведено 172 200 тестов на коронавирус.